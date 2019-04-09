Fotoğraftaki kadını şimdi Türkiye'de tanımayan yok!

Çağla Şıkel'den açıklama geldi

“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”