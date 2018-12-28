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Fotoğraftan iz sürüp, içinde para ve altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil Çopur, bulunan içinde 750 lira, 5 altın yüzük ve bir çocuk fotoğrafı olan cüzdanı, yaptığı araştırmaların ardından ulaştığı sahibine teslim etti.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil Çopur, bulunan içinde 750 lira, 5 altın yüzük ve bir çocuk fotoğrafı olan cüzdanı, yaptığı araştırmaların ardından ulaştığı sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil Çopur'a iki kişi yolda buldukları cüzdanı teslim etti. Çopur, cüzdanı açarak içinde 750 lira, 5 altın yüzük ve bir çocuk fotoğrafı olduğu gördü. Fotoğraf üzerindeki, fotoğrafçının ismi ve telefonunu gören Çopur, iş yerine gitti. Fotoğrafı çeken iş yeri sahibinden çocuğun adını öğrenen Çopur, daha sonra kayıtlardan aileye ulaştı. Ayrıca Çopur, aileden cüzdanda bulunan fotoğraftan bir tane daha getirmesini istedi. Ailenin fotoğrafla birlikte muhtarlığa gelmesi üzerine Çopur, cüzdanın aileye teslim etti. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İskenderun'a geldiklerini belirten Suriyeli kadın Salam Bakflouni, para ve altınlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, " Cüzdanı kaybedince polis merkezine başvurduk. Geceleri uyuyamıyorduk, bulunduğu için çok mutluyuz" dedi.

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