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'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Erzincan’da kurt ve boz ayılar fotokapanlarla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki kurtun bir boz ayıyı parçaladığı görülüyor.

Erzincan’da yaban hayatı, çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için kentin çeşitli bölgelerine fotokapanlar kuruldu.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kurt ve bir boz ayı yer aldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan fotokapan Kürt boz ayı

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