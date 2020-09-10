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Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye’de koruma altına alınan Kızıl geyik ve sadece Antalya’da görülen Alageyik foto kapana yakalandı. Yaban hayatı gözlemlenmek için ülke genelinde bir çok ormana yerleştirilen foto kapanlar sayesinde görüntülenen vahşi doğa canlıları görenleri mest etti.

Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yaban hayatı gözlemlemek için ormanlara hareket edildiği anda kayıt edilen foto kapanlar yerleştirdi. Daha önce bir çok canlının görüntülerini kayıt altına alan fotokapanlar bu sefer Dünya’da sadece Antalya’da görülen Alageyik görüntüledi.

Görüntülerde fotokapanın tam karşısına geçen Alageyik’in nefes alış verişi görüntülendi. Bir başka görüntüde ise ülkemizde aşırı avlanma sonucunda sayıları düşen Kızıl Geyik görüntülere takıldı.

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Türkiye’de koruma altına alınan kızıl geyik görüntüleri ise ormanda yaban hayat için hazırlanan sulama kanalından su içmesi ve otlanması görüldü. Ayrıca fotokapanlara kurt, ayı, karaca ve yaban domuzları da takıldı.

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İHA

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