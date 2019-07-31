HABER

Fotokapanla Hint keneviri operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, jandarmanın fotokapan sistemiyle yaptığı takibin ardından düzenlediği operasyonla ele geçirilen 3 bin kök Hint keneviriyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Fotokapanla Hint keneviri operasyonunda 2 tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, jandarmanın fotokapan sistemiyle yaptığı takibin ardından düzenlediği operasyonla ele geçirilen 3 bin kök Hint keneviriyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkez ilçeye bağlı Güre köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır Mevkisi yakınlarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye fotokapan sistemi yerleştiren jandarma ekipleri, yaklaşık 2 ay süreyle bölgeyi takibe aldı. Görüntülerden Hint kenevirlerini T.D. ve Ö.G.'nin yetiştirdiği belirlendi. Bir süre daha takibi sürdüren jandarma, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kurdukları damla sulama ve gübreleme sistemi ile yetiştirdikleri belirlenen, boyları ortalama 3 metreyi bulan toplam 3 bin kök Hint keneviri savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan T.D. ve Ö.G., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Fotokapanla Hint keneviri operasyonunda 2 tutuklama

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Engelliye cinsel saldırı iddiasında 23 kişi ifade verdiEngelliye cinsel saldırı iddiasında 23 kişi ifade verdi
Şanlıurfa'da 23 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandıŞanlıurfa'da 23 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.