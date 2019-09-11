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Fotokapanla zehir tacirlerini yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirdi.

Fotokapanla zehir tacirlerini yakaladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirdi. Fotokapan sayesinde tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kurşunlu Mahallesi’nde barajı civarındaki ormanlık alanda inceleme yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanın bir bölümünde kenevir yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye fotokapan sistemi kuran ekipler, H.G. ve İ.D. isimli 2 şahsın düzenli olarak kenevirlere bakım yapmak için geldiğini belirledi. Gelen iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler 48 kök kenevire el koydu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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