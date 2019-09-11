Fotokapanla zehir tacirlerini yakaladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirdi. Fotokapan sayesinde tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kurşunlu Mahallesi’nde barajı civarındaki ormanlık alanda inceleme yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanın bir bölümünde kenevir yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye fotokapan sistemi kuran ekipler, H.G. ve İ.D. isimli 2 şahsın düzenli olarak kenevirlere bakım yapmak için geldiğini belirledi. Gelen iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler 48 kök kenevire el koydu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



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