Fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ormana kurdukları fotokapanlarla envanter çalışması yaptı. Fotokapanlarla geyik, karaca ve ayılar görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de sorumluluk sahaları içerisindeki ormanlık alanlara fotokapanlar kurarak, yaban hayat üzerine çalışma yapıyor. Bu kapsamda kurulan fotokapanlardan elde edilen görüntüler sayesinde, kentteki ormanlarda hangi hayvanların yaşadığı belirlenerek envanter oluşturuluyor. Fotokapanlara genel olarak geyik ve karaca görüntüleri yansırken, bir ayının beslenmesi de kamerayla görüntülendi.

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