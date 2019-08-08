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Four Seasons Otel, sandalye parası yüzünden icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da Four Seasons Otel’deki 120 liralık sandalye parasının bir kısmını hukuki yoldan geri almaya hak kazanan avukat Ersan Taştekin, oteli icraya verdi.Ailesi ile geçtiğimiz aylarda otelin restoranına giden avukat Taştekin’e 295 liralık hesap geldi.

İstanbul’da Four Seasons Otel’deki 120 liralık sandalye parasının bir kısmını hukuki yoldan geri almaya hak kazanan avukat Ersan Taştekin, oteli icraya verdi.
Ailesi ile geçtiğimiz aylarda otelin restoranına giden avukat Taştekin’e 295 liralık hesap geldi. Adisyonda, içilen içeceklerin dışında 120 liralık sandalye ücreti istenmişti. Avukat Taştekin ödemeyi yaptı fakat otel sahibi Atik Pasha Turizm A.Ş.’ye karşı tüketici hakem heyetine başvurdu ve ödemenin yapılması için oteli icraya verdi.

Süreç nasıl işleyecek
Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgiler veren icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, eğer otelin işletmecisi olan Atik Pasha Turizm A.Ş alacaklıya borcu ödemediği takdirde icra müdürlüğüne bağlı memurlar tarafından otele gidilerek haciz işlemlerinin başlatılacağını ifade etti. Çakı, “Olaya bakıldığında konuyu icraya taşıyanın karşı tarafın haksız kazanç elde ettiği ve bu tür bir sandalye parasının alınmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak hukuki yollardan hakkını aramaya başlamış ve sonucunu almış görünüyor. Davayı açan Avukat Taştekin o gün oturduğu ve para ödediği o sandalyelere hatta ve hatta otelin tamamına bile haciz koydurabilir. Tabi karşı taraf borcu ödediği taktirde borç ortadan kalktığı için haciz süreci sona erer. Eğer iş inatlaşmaya gider ise yapılacak tespitin ardından icra dairesinde bir dosya açılır ve icra memurları tarafından icralık olan mal veya işletme açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Satılan fiyat üzerinden alacaklıya ödenecek para ödenir ve geri kalan para işletmeye verilir” dedi.

Ersan Taştekin: “Biz bir hukuk devletiyiz”
Kendisinden 4 kişi için 120 TL sandalye ücreti talep edilen Avukat Ersan Taştekin ise “Denetleme, kontrol, sevk ve idarede gevşeme olduğunda ne yazık ki işletmeler kendi çıkarlarına haksız uygulamalar yapmaktadır. Kaynağını kanundan almayan hiç bir haksız talep kabul edilmemelidir. Şükürler olsun ki hukuk devletiyiz” ifadelerini kullandı.

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