Four Seasons'ın yeni uçağı 2021'de havalanıyor

İSTANBUL (AA) - Four Seasons'ın yeni Airbus A321neo model uçağının 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Four Seasons açıklamasına göre, dünyanın 48 ülkesinde gerçekleştirdiği 150’nin üzerinde otel ve rezidans projesiyle lüks turizmin en önemli temsilcileri arasında kabul edilen Four Seasons, lüksün sınırlarını genişletiyor.

2015 yılından bu yana müşterilerine ‘özel jet’ deneyimi yaşatan Four Seasons, yeni uçağını kamuoyuna ve müşterilerine tanıttı.48 yolcu kapasitesine sahip uçaktaki tüm koltuklar ‘birinci sınıf’ kalitede. Her bir koltuk 180 derece yatak haline gelebilirken, uçaktaki her bir yolcunun kendisine ait 2 metrelik özel alanı bulunuyor.

Yolcular, uçakta bulunan Four Seasons şefi tarafından özel olarak hazırlanan yemekleri tatma fırsatı bulurken, özel alanlarda kişilerin ilgi alanlarına göre özel atölyeler düzenlenecek. Tamamen müşterilerinin beklentilerine göre tasarlanan Airbus A321neo model uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Four Seasons, 2015 yılında başlattığı hizmet kapsamında, her yıl 10’a yakın ülkeyi kapsayan yaklaşık 3 haftalık özel turlar düzenliyor. Bugün itibarıyla, Four Seasons’ın 2019 ve 2020 yıllarında düzenleyeceği turların rotası ve takvimi açıklanmış durumda. Bunların ilki 17 Eylül-10 Ekim arasında gerçekleşecek.