Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Foursquare, bulunduğunuz çevredeki mekanları görüntüleyebilmenize imkan sağlıyor. Ayrıca bu mekanlara yapılmış yorumlara ulaşabilir ve siz de yorum yapabilirsiniz. Foursquare sayesinde binlerce kilometre uzakta olan arkadaşlarımızla yediklerimizi, gezdiğimiz yerleri paylaşabiliyoruz. Günümüzde artık neredeyse tüm sosyal ağlarda konum paylaşma özelliği mevcut olduğu için bazı kullanıcılar Foursquare hesaplarını silmek istiyorlar. Ama hesap silme işlemini nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. "Foursquare eski hesap silme için ne yapmak gerekir? Foursquare hesap kalıcı silme işlemi nasıl yapılır?" gibi sorulara sahip olabiliyorlar. Bizler de bu yazımızda Foursquare hesap kapatma işlemi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşarak "Foursquare hesap silme işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt verdik. Anlattıklarımızı adım adım uyguladığınız takdirde hesap silme işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. İşte, Foursquare hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler...

Foursquare Hesap Silme İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Foursquare hesabınızı silmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.