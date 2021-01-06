Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Foursquare, bulunduğunuz çevredeki mekanları görüntüleyebilmenize imkan sağlıyor. Ayrıca bu mekanlara yapılmış yorumlara ulaşabilir ve siz de yorum yapabilirsiniz. Foursquare sayesinde binlerce kilometre uzakta olan arkadaşlarımızla yediklerimizi, gezdiğimiz yerleri paylaşabiliyoruz. Günümüzde artık neredeyse tüm sosyal ağlarda konum paylaşma özelliği mevcut olduğu için bazı kullanıcılar Foursquare hesaplarını silmek istiyorlar. Ama hesap silme işlemini nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. "Foursquare eski hesap silme için ne yapmak gerekir? Foursquare hesap kalıcı silme işlemi nasıl yapılır?" gibi sorulara sahip olabiliyorlar. Bizler de bu yazımızda Foursquare hesap kapatma işlemi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşarak "Foursquare hesap silme işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt verdik. Anlattıklarımızı adım adım uyguladığınız takdirde hesap silme işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. İşte, Foursquare hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler...
Foursquare Hesap Silme İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Foursquare hesabınızı silmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.
Foursquare hesap silme, çok kolay bir işlemdir. Çeşitli sebeplerden dolayı uygulamayı kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar uygulamayı sildiklerinde hesaplarını da sildiklerini düşünürler. Fakat uygulamayı kaldırsanız bile, hesabınız silinmez ve görüntülenmeye devam eder. Hesabınızı silmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.
Foursquare.com hesap silme linki için TIKLAYINIZ!
Uygulama size hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir soru yöneltecek. Size seçenekler sunacak.
Bu noktada size sunulacak seçenekler şunlardır:
Foursquare'de check-in yaptığınız bir mekan hakkında düzenleme yapmak ya da bu mekanı silmek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda ister mobil uygulamadan ister internet adresi üzerinden silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Foursquare, 2009 yılında Dennis Crowley ve Naveen Selvadurai tarafından kurulan, kullanıcıların yer bildirimi yapmasını sağlayan bir sosyal medya ağı. Uygulama bütün akıllı cihazlarda kullanılabilir. Foursquare uygulaması kurulduktan sonra çok kısa zamanda çok fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Foursquare sayesinde bizden çok uzakta olan biriyle konumumuzu paylaşabiliyoruz ve onun konumunu görebiliyoruz. Çevremizdeki mekanları görebiliyor, mekanlar hakkında yapılan yorumları okuyabiliyor ve yorum bırakabiliyoruz. Arkadaşlarımız ile gittiğimiz mekanlarda fotoğraf çekerek bunu check-in yapıp fotoğraflarımızı arkadaşlarımız ile paylaşabiliyoruz. 2014 yılına kadar Foursquare üzerinden check-in yapılırken daha sonra Swarm uygulaması kullanılmaya başlandı.
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