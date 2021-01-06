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Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Foursquare, bütün akıllı cihazlarda kullanılabilen lokasyon bazlı bir sosyal medya platformu. Uygulama cihazlardaki GPS teknolojisinden faydalanarak, kullanıcıların konumunu buluyor. Kişiler de uygulama üzerinden diğer arkadaşlarıyla konumunu paylaşabiliyor. Bazı kullanıcılar hesaplarını silmek isteyebiliyor. Peki, Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları...

Foursquare, bulunduğunuz çevredeki mekanları görüntüleyebilmenize imkan sağlıyor. Ayrıca bu mekanlara yapılmış yorumlara ulaşabilir ve siz de yorum yapabilirsiniz. Foursquare sayesinde binlerce kilometre uzakta olan arkadaşlarımızla yediklerimizi, gezdiğimiz yerleri paylaşabiliyoruz. Günümüzde artık neredeyse tüm sosyal ağlarda konum paylaşma özelliği mevcut olduğu için bazı kullanıcılar Foursquare hesaplarını silmek istiyorlar. Ama hesap silme işlemini nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. "Foursquare eski hesap silme için ne yapmak gerekir? Foursquare hesap kalıcı silme işlemi nasıl yapılır?" gibi sorulara sahip olabiliyorlar. Bizler de bu yazımızda Foursquare hesap kapatma işlemi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşarak "Foursquare hesap silme işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt verdik. Anlattıklarımızı adım adım uyguladığınız takdirde hesap silme işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. İşte, Foursquare hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler...

Foursquare Hesap Silme İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Foursquare hesabınızı silmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var.

  • Bu işlem sonrasında hesabınızın kalıcı olarak silineceğini bilmeniz gerekir. Hesabınızla beraber fotoğraflar, gidilen mekanlar, tavsiye bırakılan yerler geri alınamayacak şekilde silinir. Eğer kaybetmek istemediğiniz verileriniz var ise kaydetmeyi ve yedeklemeyi unutmayın.
  • Ayrıca Foursquare hesabınız silindiğinde Swarm hesabınız da silinir. Çünkü Swarm, Foursquare'e bağlı olarak çalışır. Zaten Swarm, Foursquare tarafından check-in bildirimi sağlamak amacıyla kuruldu.

Foursquare Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Foursquare hesap silme, çok kolay bir işlemdir. Çeşitli sebeplerden dolayı uygulamayı kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar uygulamayı sildiklerinde hesaplarını da sildiklerini düşünürler. Fakat uygulamayı kaldırsanız bile, hesabınız silinmez ve görüntülenmeye devam eder. Hesabınızı silmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

Foursquare.com hesap silme linki için TIKLAYINIZ!

  • Foursquare hesap silme işlemi için öncelikle yukarıda verdiğimiz linke tıklayın. Linke tıkladığınızda hesap silme bölümüne yönlendirileceksiniz.
  • Açılan sayfada telefon numarası ve e-posta bilginizi girmeniz gereken bir kutucuk ile karşılaşacaksınız.
  • Telefon numarası ve e-posta bilginizi yazdıktan sonra hesabınıza şifrenizle giriş yapın.

  • Uygulama size hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir soru yöneltecek. Size seçenekler sunacak.
    Bu noktada size sunulacak seçenekler şunlardır:

  • Kullanışlı görünmüyor.
  • Foursquare kullanan fazla arkadaşım yok.
  • Foursquare'den çok fazla mail alıyorum.
  • Gizlilik endişem var.
  • Diğer
    Bu seçenekler arasından bir tercih yaparak devam etmeniz gerekiyor.

Görsel 2

  • Sizin için uygun olan seçeneği tıklayın. Eğer seçenekler uygun değilse diğer seçeneğine tıklayın.
  • Daha sonra "Delete Account" butonuna tıklayın.
  • Butona tıkladıktan sonra hesabınızın silinebilmesi için tekrar şifrenizi girmeniz istenecek.
  • Şifrenizi girdikten sonra "Confirm" butonuna tıklayın.
    Bu adımları izlediyseniz, Foursquare hesap kapatma işleminiz tamamlanmış oldu.

Foursquare Mekan Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Foursquare'de check-in yaptığınız bir mekan hakkında düzenleme yapmak ya da bu mekanı silmek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda ister mobil uygulamadan ister internet adresi üzerinden silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra profil sayfanıza girip son check-in yaptığınız mekanlar arasından silmek istediğiniz mekanı bulun.
  • Silmek istediğiniz yere tıkladığınızda üst köşede düzenle ve sil seçeneklerini göreceksiniz.
  • Bu seçeneklerden sil seçeneğine tıkladığınızda mekan silme işlemini tamamlamış olursunuz.

Foursquare Hakkında Bilgiler

Foursquare, 2009 yılında Dennis Crowley ve Naveen Selvadurai tarafından kurulan, kullanıcıların yer bildirimi yapmasını sağlayan bir sosyal medya ağı. Uygulama bütün akıllı cihazlarda kullanılabilir. Foursquare uygulaması kurulduktan sonra çok kısa zamanda çok fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Foursquare sayesinde bizden çok uzakta olan biriyle konumumuzu paylaşabiliyoruz ve onun konumunu görebiliyoruz. Çevremizdeki mekanları görebiliyor, mekanlar hakkında yapılan yorumları okuyabiliyor ve yorum bırakabiliyoruz. Arkadaşlarımız ile gittiğimiz mekanlarda fotoğraf çekerek bunu check-in yapıp fotoğraflarımızı arkadaşlarımız ile paylaşabiliyoruz. 2014 yılına kadar Foursquare üzerinden check-in yapılırken daha sonra Swarm uygulaması kullanılmaya başlandı.

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