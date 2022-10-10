FOX Çalar Saat'in konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi!

Hakan Atilla, Çalar Saat programına konuk olması sebebiyle 10 EKim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar FOX TV'de ekrana gelen program sonrası arama motorlarnda sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla nereli ve kaç yaşında?

FOX TV ÇALAR SAAT'İN KONUĞU HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla 1970'de Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Atilla, 1995 yılında Halkbank'ta Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aln Atilla, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Atilla 2011 itibariyle Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.



