HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FOX Çalar Saat'in konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi!

FOX Çalar Saat'in konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi!

10.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Atilla, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat programının konuğu oldu. Programda birçok konu ele alındı. Atilla yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakan Atilla kimdir? İşte FOX Çalar Saat'in konuğu Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi...

FOX Çalar Saat'in konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla'nın hayatı ve biyografisi!

Hakan Atilla, Çalar Saat programına konuk olması sebebiyle 10 EKim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar FOX TV'de ekrana gelen program sonrası arama motorlarnda sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla nereli ve kaç yaşında?

FOX TV ÇALAR SAAT'İN KONUĞU HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla 1970'de Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Atilla, 1995 yılında Halkbank'ta Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aln Atilla, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Atilla 2011 itibariyle Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

56

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de 'terör' şüphesi! 3 kişi yaşamını yitirmiştiKadıköy'de 'terör' şüphesi! 3 kişi yaşamını yitirmişti
Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
çalar saat fox tv hakan atilla reza zarrab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.