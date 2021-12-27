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FOX ekranlarının sevilen dizisinden final kararı! 'El Kızı' reyting kurbanı oldu

27.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrandaki yaprak dökümü sürüyor. Bir dizinin daha fişi çekildi. Bu defa final haberi FOX'un yeni sezona iddialı başlayan dizisinde geldi. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi için final kararı alındı.

FOX ekranlarının sevilen dizisinden final kararı! 'El Kızı' reyting kurbanı oldu

Bu sezon yeni başlayan diziler reyting konusunda çok parlak tablo çizemedi. Yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.

Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken FOX bir projesini daha bitirme kararı aldı.

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NTC Medya’nın Muğla’da çektiği El Kızı da reyting canavarının kurbanı oldu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş’ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.

Etkileyici bir kadın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi 13. bölümde final yapacak.

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FOX
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