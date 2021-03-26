Fox Haber Kanalına Karalama ve İftira Davası

Dominion Oy Sistemleri şirketi, Fox News haber kanalı aleyhinde 1,6 milyar dolarlık karalama davası açtı. Şirket, Fox News’un 2020 başkanlık seçimlerinde reytingini arttırmak için Dominion’un hile yaptığı şeklinde gerçek olmayan bir iddiayı yaydığını iddia ediyor.
Dominion daha önce dönemin başkanı Donald Trump’ın eski kampanya avukatı Sidney Powell ve kişisel avukatı Rudy Giuliani’ye karşı da dava açmıştı. Şirket, Fox News’un ticari çıkarları için sahte bir seçim yolsuzluğu hikayesini satmaya çalıştığını, bu süreçte Dominion şirketine büyük zarar verdiğini öne sürdü.
Dava Delaware eyalet mahkemesinde açıldı.
Cumhuriyetçi Donald Trump, 2020 yılının Kasım ayında yapılan seçimleri Demokrat Joe Biden karşısında kaybetmiş, ancak seçimde yaygın şekilde yolsuzluk yapıldığı iddialarını sürdürmüştü. Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta Kongre binasına zorla girerek Biden’ın zaferinin tescilleneceği onay oturumunu engellemeye çalışmıştı.
Dominion, Fox News’un Trump’a yakın izleyicileri çekmek amacıyla Dominion’un seçim sonuçlarını değiştirdiği iddiası da dahil olmak üzere asılsız iddiaları yaydığını öne sürdü.
Fox News Media: “Seçim yayınlarımızdan gurur duyuyoruz”
Fox News Media’dan yapılan açıklamada ise ‘‘Fox News Medya 2020 seçim yayınlarından gurur duymaktadır. Seçim programımız Amerikan gazeteciliği geleneği standartlarını fazlasıyla yansıtmaktadır. Bu asılsız dava karşısında kendimizi savunacağız’’ denildi.
Dominion şirketinin yöneticisi Joe Poulso ise ‘‘Şirketimize karşı yapılan dezenformasyon kampanyası büyük zarar görmemize neden oldu ve demokratik Amerikan kurumlarına olan güveni baltaladı. Bu yalanlar çalışanlarımızın ve müşterilerimizin kişisel güvenliğini de tehdit etti’’ dedi.
Dominion şirketinin üst düzey çalışanlarından Eric Coomer, Trump’ın seçim kampanyasına ve Trump yanlısı basın kuruluşları One America News Network ve Newsmax Media’ya geçen Aralık ayında dava açmıştı. Dominion, sosyal medya şirketlerinden aralarında Fox News’un da bulunduğu bu televizyon kanallarının ve Trump’ın paylaşımlarını saklamasını istedi.
Oy makineleri üreten Smartmatic şirketi de bir hakaret davasında benzer iddialarda bulundu. Davada Smartmatic, Lou Dobbs ve diğer Fox News sunucularının şirketi seçim sonuçlarını Trump’ın avantajına değiştirmekle suçladıklarını bildirdi. Smartmatic’in 4 Şubat’ta davayı açmasının hemen ardından Fox News ‘‘Lou Dobbs Tonight’’ adlı programı iptal etti.
Fox News Smartmatic’in açtığı davaya itiraz etti.
ABD’de muhafazakar haber kuruluşları, sayıları gittikçe artan karalama ve iftira davaları karşısında, konuklar ve sunucular tarafından dile getirilen Trump yanlısı komplo teorilerini reddetmek için hazır feragatnamelere veya banttan yayınlanan programlara başvurmaya başladı.