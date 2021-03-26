Fox Haber Kanalına Karalama ve İftira Davası

Dominion Oy Sistemleri şirketi, Fox News haber kanalı aleyhinde 1,6 milyar dolarlık karalama davası açtı. Şirket, Fox News’un 2020 başkanlık seçimlerinde reytingini arttırmak için Dominion’un hile yaptığı şeklinde gerçek olmayan bir iddiayı yaydığını iddia ediyor.

Dominion daha önce dönemin başkanı Donald Trump’ın eski kampanya avukatı Sidney Powell ve kişisel avukatı Rudy Giuliani’ye karşı da dava açmıştı. Şirket, Fox News’un ticari çıkarları için sahte bir seçim yolsuzluğu hikayesini satmaya çalıştığını, bu süreçte Dominion şirketine büyük zarar verdiğini öne sürdü.

Dava Delaware eyalet mahkemesinde açıldı.

Cumhuriyetçi Donald Trump, 2020 yılının Kasım ayında yapılan seçimleri Demokrat Joe Biden karşısında kaybetmiş, ancak seçimde yaygın şekilde yolsuzluk yapıldığı iddialarını sürdürmüştü. Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta Kongre binasına zorla girerek Biden’ın zaferinin tescilleneceği onay oturumunu engellemeye çalışmıştı.

Dominion, Fox News’un Trump’a yakın izleyicileri çekmek amacıyla Dominion’un seçim sonuçlarını değiştirdiği iddiası da dahil olmak üzere asılsız iddiaları yaydığını öne sürdü.