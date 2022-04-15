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FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli ve kaç yaşında?

15.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz, 15 Nisan Cuma günü de İsmail Küçükkaya'nın yerine programı sundu. İsmail Küçükkaya, Salı gününden bu yana programda yer almıyor. Ünlü isim şu an Washington'da. Bu sebeple vatandaşlar, FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte ünlü gazetecinin hayatı ve biyografisi...

FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli ve kaç yaşında?

FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İsmail Küçükkaya yerine FOX TV'de canlı olarak yayınlanan Çalar Saat programını Salı gününden beri İlker Karagöz sunuyor. Peki FOX TV Çalar Saat sunucusu İlker Karagöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ünlü gazetecinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat'te neden yok?

FOX TV ÇALAR SAAT SUNUCUSU İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz 18 Mart 1980 yılında Muş'ta dünyaya geldi.

İlker Karagöz'ün aslen Çanakkaleli olduğu bilinmektedir.

1998'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan İlker Karagöz 2001'de ATV'da staj yaptı. İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanal kadrosunda yer aldı. 2007 yılında Fox TYV'ye transfer oldu.

İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat'te neden yok? İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? Nerede? 15 Nisan 2022 Cumaİsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat'te neden yok? İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? Nerede? 15 Nisan 2022 Cuma


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ismail küçükkaya FOX Haber
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