FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de

FOX TV Ana Haber'deki bayrak değişimi yapıldı ve görevden ayrılma kararı alan Fatih Portakal, koltuğu Selçuk Tepeli'ye devretti.

FATİH PORTAKAL'DAN MESAJ

Fatih Portakal, "Ve gün birinde @foxhaber’e konuk olarak gelmek de varmış. @selcukktepeliofficial ile haberde birlikte olacagız. Başarılar dliyorum" mesajını paylaştı.

Ve gün birinde @foxhaber’e konuk olarak gelmek de varmış. @selcukktepeli tepeliofficial ile haberde birlikte olacagız. Başarılar dliyorum pic.twitter.com/5ShoyjXRo7 — fatih portakal (@fatihportakal) September 7, 2020

Göreve başlayan Selçuk Tepeli ise FOX TV'deki ilk yayınında "Alışkanlıkların değişmesi kolay değil, benim için de öyle ama onlar değişmedikçe yeni maceraya başlamak mümkün olmuyor. Maceranın büyüğüne Fatih Portakal başlıyor, çünkü o güzel bir şey yaptı, iyi bir şey yaptı, bunu tamamladı" dedi.

"PORTAKAL'IN YERİNİ DOLDURMAMA İMKAN YOK"

Tepeli, "Benim Fatih Portakal'ın yerini doldurmama imkan yok. Peki 'Neden ben?' Çünkü yakınlarda oturuyorum. Bu sebepten ötürü akıllara ben gelmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.



