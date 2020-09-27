Fox TV'den flaş karar! Can Yaman'lı Bay Yanlış final yaptı

FOX TV birbirinden iddialı dizileriyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonda başlayan diziler reytingleri alt üst etti ve listeye üst sıralardan giriş yaptı. Durum böyle olunca FOX TV'nin yaz dizisi tadındaki yapımları reytingde gerilerde kaldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yaz günlerine damga vuran Bay Yanlış dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Bay Yanlış dizisi final yapma kararı aldı.

Başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel’in yer aldığı Bay Yanlış dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. Bay Yanlış 14. bölümle final yaparak yayından kaldırılıyor. Bay Yanlış 3 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde final yapacak.



