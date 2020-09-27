MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Fox TV'den flaş karar! Can Yaman'lı Bay Yanlış final yaptı

Fox TV'den flaş karar! Can Yaman'lı Bay Yanlış final yaptı

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

FOX'un iddialı dizisi Bay Yanlış ile ilgili flaş bir karar alındı. Can Yaman'ın başrolünde olduğu Bay Yanlış reytinglere yenildi ve 14. bölümde yayından kaldırıldı.

Fox TV'den flaş karar! Can Yaman'lı Bay Yanlış final yaptı

FOX TV birbirinden iddialı dizileriyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonda başlayan diziler reytingleri alt üst etti ve listeye üst sıralardan giriş yaptı. Durum böyle olunca FOX TV'nin yaz dizisi tadındaki yapımları reytingde gerilerde kaldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yaz günlerine damga vuran Bay Yanlış dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Bay Yanlış dizisi final yapma kararı aldı.

Başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel’in yer aldığı Bay Yanlış dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. Bay Yanlış 14. bölümle final yaparak yayından kaldırılıyor. Bay Yanlış 3 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde final yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Ortam gerildi! 'Benim delikanlılığımı...'Ortam gerildi! 'Benim delikanlılığımı...'
Bebeğini kucağına almayı bekleyen Merve Özbey merak konusu olduBebeğini kucağına almayı bekleyen Merve Özbey merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te Emir ve Eray arasında kavga! 'Benim delikanlılığımı sorgulamayın'
Ortam gerildi! 'Benim delikanlılığımı...'
Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu
Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu
Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması
Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması
Babil 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Deniz'in kendi oğlu olmadığını öğreniyor! Babil 13. son bölümde neler oldu?
Babil'de İrfan'ı yıkan gerçek! Büyük sır ortaya çıktı
Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan'ın aşk sahneleri! Hercai 40. son bölümde neler oldu?
Hercai'de Miran ve Reyyan'ın aşk sahneleri!
Ramo 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlu öldürülen Cihangir'den intikam yemini! Ramo 13. son bölüm izle!
Ramo'da intikam savaşı başlıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.