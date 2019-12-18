FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, AA Yılın Fotoğraflarını oyladı

İSTANBUL (AA) - FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şentürk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" adlı fotoğrafı oylayan Şentürk, fotoğrafı çok beğendiğini dile getirdi.

Fotoğraf kalitesi açısından Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını da çok beğendiğini anlatan Şentürk, "Bana göre güzel bir fotoğraf. Kompozisyon açısından da güzel. Kalite açısından önemli ancak konu açısından rutin. İçerik ve kompozisyon olarak bakarsak 'Teröre başörtülü yanıt' fotoğrafını çok beğendim. Yeni Zelanda'da kanunu, kolluğu temsil eden bir polisin bir başörtü örterek ve Müslüman bir kadına çiçek vererek empati yapması bana göre çok anlamlı. Hem içerik hem kompozisyon anlamında birincim bu." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafına oy veren Şentürk, "Bu fotoğraf karesi o kadar çok şeyi anlatıyor ki; bazen günlük hayatta karşılaştığımız o basit problemlerden bunaldığımız, pes ettiğimiz ve karamsarlığa düştüğümüz bir anda bu fotoğrafa bakmamız gerektiğini söylüyor. Mutluluğu ararsanız, bu dünyada mutlu olmayı isterseniz her şeyde bu mutluluğu bulabilirsiniz. Benim adayım bu." diye konuştu.