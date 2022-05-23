HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

23.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Mahra Melin Pınar'ın annesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gündem oldu. Ünlü haber spikeri sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne? Twitter'da gündem olan FOX TV'nin ünlü haber spikerinin hayatı, biyografisi ve Mahra Melin Pınar'ın annesine ilişkin sarf ettiği sözler haberimizde...

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Mahra Melin Pınar'ın annesi ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası 23 Mayıs Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. FOX TV'nin ünlü haber spikerinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler ve Mahra Melin Pınar'ın annesi ile ilgili yaptığı paylaşım haberimizde...

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV HABER SPİKERİ GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde tamamlamıştır.

Gülbin Tosun; programcı, spiker ve sunucudur. Stajını Reuters haber ajansında yapmıştır. 2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

Gülbin Tosun 2010'dan beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunmaktadır.

Yazın aylarında ise FOX Ana Haber'i sunuyor. 2006'da SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunmuştur.

2001'de Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sunuculuğunu üstlenmiştir. 2000'de Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yapmıştır. 1999 da ise Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sunmuştur.

1995'te Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yapmıştır.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

GÜLBİN TOSUN - MAHRA MELİN PINAR OLAYI NEDİR?

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Gülbin Tosun, Twitter'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" ifadesi ile yanıt verdi.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Gülbin Tosun'un bu paylaşımı sonrası, Twitter kullanıcıları #GülbinTosunİstifa etiketi kullanarak paylaşımda bulundu.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

MAHRA MELİN PINAR KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Serik ilçesi, Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a arazide dolaşan başıboş köpekler saldırmıştı.

Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarpmıştı.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra yaralanmştı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bir gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesilmişti.

MAHRA MELİN PINAR'IN ÖLÜMÜ

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde hayata gözlerini yummuştu.

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Mart ayında gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyorMuhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor
Anahtar Kelimeler:
FOX FOX Haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.