FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Mahra Melin Pınar'ın annesi ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası 23 Mayıs Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. FOX TV'nin ünlü haber spikerinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler ve Mahra Melin Pınar'ın annesi ile ilgili yaptığı paylaşım haberimizde...

FOX TV HABER SPİKERİ GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde tamamlamıştır.

Gülbin Tosun; programcı, spiker ve sunucudur. Stajını Reuters haber ajansında yapmıştır. 2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

Gülbin Tosun 2010'dan beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunmaktadır.

Yazın aylarında ise FOX Ana Haber'i sunuyor. 2006'da SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunmuştur.

2001'de Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sunuculuğunu üstlenmiştir. 2000'de Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yapmıştır. 1999 da ise Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sunmuştur.

1995'te Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yapmıştır.

GÜLBİN TOSUN - MAHRA MELİN PINAR OLAYI NEDİR?

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Gülbin Tosun, Twitter'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" ifadesi ile yanıt verdi.

Gülbin Tosun'un bu paylaşımı sonrası, Twitter kullanıcıları #GülbinTosunİstifa etiketi kullanarak paylaşımda bulundu.

MAHRA MELİN PINAR KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Serik ilçesi, Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a arazide dolaşan başıboş köpekler saldırmıştı.

Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarpmıştı.

Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra yaralanmştı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bir gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesilmişti.

MAHRA MELİN PINAR'IN ÖLÜMÜ

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde hayata gözlerini yummuştu.

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Mart ayında gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

