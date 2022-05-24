HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Mahra Melin Pınar'ın annesi Gülbin Tosun hakkında şikayetçi mi oldu? Mahra Melin Pınar'ın annesi neden şikayetçi oldu?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Mahra Melin Pınar'ın annesi Gülbin Tosun hakkında şikayetçi mi oldu? Mahra Melin Pınar'ın annesi neden şikayetçi oldu?

24.05.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Mahra Melin Pınar'ın annesi ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışma dolayısıyla gündem oldu. Köpeklerden kaçarken kamyonetin altında kalması sebebiyle yaşamını yitiren küçük kızın annesi bu paylaşım sonrası flaş bir hamlede bulundu. Peki FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Mahra Melin Pınar'ın annesi Gülbin Tosun hakkında şikayetçi mi oldu? Mahra Melin Pınar'ın annesi neden şikayetçi oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Mahra Melin Pınar'ın annesi Gülbin Tosun hakkında şikayetçi mi oldu? Mahra Melin Pınar'ın annesi neden şikayetçi oldu?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Mahra Melin Pınar'ın annesi ile yaşadığı tartışma sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Köpeklerden kaçarken kamyonetin altında kalan ve hayatını kaybeden küçük kızın annesi bu paylaşım sonrası flaş bir hamlede bulundu. Vatandaşlar internette, FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Mahra Melin Pınar'ın annesi Gülbin Tosun hakkında şikayetçi mi oldu? Mahra Melin Pınar'ın annesi neden şikayetçi oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV HABER SPİKERİ GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde tamamlamıştır.

Gülbin Tosun; programcı, spiker ve sunucudur. Stajını Reuters haber ajansında yapmıştır. 2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

Gülbin Tosun 2010'dan beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni"ni sunmaktadır.

Yazın aylarında ise FOX Ana Haber'i sunuyor. 2006'da SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunmuştur.

2001'de Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sunuculuğunu üstlenmiştir. 2000'de Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yapmıştır. 1999 da ise Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sunmuştur.

1995'te Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yapmıştır.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

MAHRA MELİN PINAR'IN ANNESİ GÜLBİN TOSUN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ Mİ OLDU?

FOX TV haber sunucusu Gülbin Tosun, Twitter'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Gülbin Tosun, Twitter'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" ifadesi ile yanıt verdi.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Gülbin Tosun'un bu paylaşımı sonrası, Twitter kullanıcıları #GülbinTosunİstifa etiketi kullanarak paylaşımda bulundu.

Ünlü spiker, "Gülbin Tosun istifa" paylaşımları üzerine şu açıklamayı yaptı:

"İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa! Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah"

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

MAHRA MELİN PINAR'IN ANNESİ GÜLBİN TOSUN HAKKINDA NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Gülbşn Tosun'un paylaşımının ardından acılı anne şikayetçi oldu.

MAHRA MELİN PINAR KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Serik ilçesi, Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a arazide dolaşan başıboş köpekler saldırmıştı.

Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarpmıştı.

Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?

Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra yaralanmştı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bir gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesilmişti.

MAHRA MELİN PINAR'IN ÖLÜMÜ

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde hayata gözlerini yummuştu.

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Mart ayında gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun - Mahra Melin Pınar annesi olayı ne?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!
Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılarMasaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
FOX FOX Haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.