FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianameye göre; eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık Fox TV Ankara Bürosu'nun santral telefonunu 16 Temmuz'da saat 06.24'te aradı. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Harmancık, TRT'de saat 23.30 sıralarında darbe bildirisini okutan darbeci Yarbay Ümit Gençer'le 11 defa görüştü. FETÖ'nün darbe girişiminde medya operasyonunu yöneten Harmancık'ın Fox TV'de ikinci darbe bildirisini okutmak istedi. Sabah'ın haberine göre, iddianamede şu detaylar yer aldı:
Harmancık, Fox TV Ankara Bürosu'nu aradıktan 23 dakika sonra 06.43'te FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü. Saat 07.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı.
2. BİLDİRİ FOX'TA MI OKUNACAKTI?
FETÖ'den tutuklanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm eski Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Harmancık'ın, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a "Komutanım bizimle birlikte hareket edin, başımıza geçin, ikinci bildiriyi hazırladık, birazdan canlı yayın aracı gelecek, bunu sizin okumanızı arz ediyoruz" dediğini söyledi. Akar da Harmancık'ın iki sayfadan oluşan metni okuyup imzalaması için (darbe bildirisi) kendisine vermek istediğini ve kağıdı kendisine uzatarak 'Komutanım siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp TV'de okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz' dediğini belirtti.
"ALMANYA'YA KAÇTIĞI YÖNÜNDE HABERLERİ YAYMAMIZ LAZIM"
Tanık İbrahim Halil Ağaç da Akıncı'da şoför olarak görev yaptığını ve Harmancık'ın, telefonda görüştüğü kişiye "Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya'ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek" diyerek telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Diğer taraftan iddianamede Aydın Doğan'la ilgili de detaylar yer aldı. Buna göre, Harmancık'ın, Doğan Holding'e ait olan ve Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanılan telefon hattını ise saat 06:34'te aradığı tespit edildi. Söz konusu kişinin Aydın Doğan'ın koruması olduğu ifade ediliyor. Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada; (Harmancık'ın aradığı) "Hat o dönemde Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanılmıştır" denilmişti.
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