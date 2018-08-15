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FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:22 | Son Güncelleme

Akıncı'da darbe girişimini yöneten Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fox TV Ankara Bürosu'nu aradığı iddia edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianameye göre; eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık Fox TV Ankara Bürosu'nun santral telefonunu 16 Temmuz'da saat 06.24'te aradı. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Harmancık, TRT'de saat 23.30 sıralarında darbe bildirisini okutan darbeci Yarbay Ümit Gençer'le 11 defa görüştü. FETÖ'nün darbe girişiminde medya operasyonunu yöneten Harmancık'ın Fox TV'de ikinci darbe bildirisini okutmak istedi. Sabah'ın haberine göre, iddianamede şu detaylar yer aldı:

Harmancık, Fox TV Ankara Bürosu'nu aradıktan 23 dakika sonra 06.43'te FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü. Saat 07.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı.

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2. BİLDİRİ FOX'TA MI OKUNACAKTI?

FETÖ'den tutuklanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm eski Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Harmancık'ın, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a "Komutanım bizimle birlikte hareket edin, başımıza geçin, ikinci bildiriyi hazırladık, birazdan canlı yayın aracı gelecek, bunu sizin okumanızı arz ediyoruz" dediğini söyledi. Akar da Harmancık'ın iki sayfadan oluşan metni okuyup imzalaması için (darbe bildirisi) kendisine vermek istediğini ve kağıdı kendisine uzatarak 'Komutanım siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp TV'de okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz' dediğini belirtti.

"ALMANYA'YA KAÇTIĞI YÖNÜNDE HABERLERİ YAYMAMIZ LAZIM"

Tanık İbrahim Halil Ağaç da Akıncı'da şoför olarak görev yaptığını ve Harmancık'ın, telefonda görüştüğü kişiye "Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya'ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek" diyerek telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

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Diğer taraftan iddianamede Aydın Doğan'la ilgili de detaylar yer aldı. Buna göre, Harmancık'ın, Doğan Holding'e ait olan ve Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanılan telefon hattını ise saat 06:34'te aradığı tespit edildi. Söz konusu kişinin Aydın Doğan'ın koruması olduğu ifade ediliyor. Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada; (Harmancık'ın aradığı) "Hat o dönemde Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanılmıştır" denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Fox TV Ömer Faruk Harmancık fox haber

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yahu bunun nesi şok,fox,chp,zaten dış servislerin uşağı değilmi.devlet biliyor bunu
fox malesef herseyi hekediyor bence buyuk bir ceza tv ve yayın yonetmeni haber sunucusuna da kesilmedir haber akisi gercekten Türkiye kanallarina yakismiyor
la he he inadık dolarla ekonomiyle uğraşın bırakın 15 temmuzu anladık inandık,inandık işte:-) bokunu çıkarmayın artık
demek sıra fox tv ye geldi
YAZIN BİR KENARA FOX U KAPATACAKLAR PORTAKALI TUTUKLAYACAKLAR
yav hâlâ anlamış değilim Gölbaşı'nda küçücük yatakhaneyi vuran F16 koca sarayın dışını vuruyor bahçe duvarı bile zarar görmüyor... biri bu tür olayları açıklasin...
Tek bağımsız kanal fox kaldı feto uğraştı kapatamadı simdi 15 temmuz olayı ile düşündürücü?? Galiba her kez biat etmeli Padişahım çok yaşa...!
Külliyenin yakınlarına yani Millet Camisinin önüne bomba atmışlar. Bak şu hainlere. Müsluman görünümlü Yahudi çocukları. Demek ki her sakallıyı deden zannetmeyeceksin. Nur içinde yat Kamer Genç..
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