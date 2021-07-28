MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fox TV'nin Zuhal Topal kararı! Yeni sezonda olacak mı?

Fox TV'nin Zuhal Topal kararı! Yeni sezonda olacak mı?

28.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 sezondur Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı için, Fox yönetimi merakla beklenen kararını verdi. Zuhal Topal yeni yayın döneminde Fox TV'de olmayacak.

Fox TV'nin Zuhal Topal kararı! Yeni sezonda olacak mı?

FOX TV ekranlarının sevilen programı ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ ile ilgili kanal yönetimi flaş bir karara imza atarak, ünlü sunucu Zuhal Topal’la yola devam etmeme kararı aldı.

Kanal yönetimi, yapımcılığını Dual Medya Prodüksiyon’un üstlendiği Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetti.

Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.

Fox TV, Fulya Öztürk'le Umudun Olsun programını Zuhal Topal'in yerine monte etmek için yaz döneminde yayına başlamıştı zaten. Fulya ile Umudun Olsun, Zuhal Topal'ın yerine haber önünde yayınlanacak...

27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
FOX Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

İstanbul'da dehşet gecesi!

İstanbul'da dehşet gecesi!

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

2. el araç satışları onları sevindirdi

2. el araç satışları onları sevindirdi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.