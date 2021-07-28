Fox TV'nin Zuhal Topal kararı! Yeni sezonda olacak mı?

FOX TV ekranlarının sevilen programı ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ ile ilgili kanal yönetimi flaş bir karara imza atarak, ünlü sunucu Zuhal Topal’la yola devam etmeme kararı aldı.

Kanal yönetimi, yapımcılığını Dual Medya Prodüksiyon’un üstlendiği Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetti.

Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.

Fox TV, Fulya Öztürk'le Umudun Olsun programını Zuhal Topal'in yerine monte etmek için yaz döneminde yayına başlamıştı zaten. Fulya ile Umudun Olsun, Zuhal Topal'ın yerine haber önünde yayınlanacak...

27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

