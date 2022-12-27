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Fox TV o diziye acımadı! Ünlü kadroya rağmen final kararı

27.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Alina Boz, Taro Emir Tekin ve Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı her hafta Fox Tv ekranlarında yayınlanıyordu. Dizinin sevenlerini üzen haber geldi.

Fox TV o diziye acımadı! Ünlü kadroya rağmen final kararı

Fox TV'de ekranlara gelen ve oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Oyuncuları arasında Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı dizinin yayın günü değişmişti.

bir-peri-masalı

Yayınlanan fragmanda Bir Peri Masalı’nın bu akşam final yapacağı açıklandı.

bir-peri-masalı-dizisi

Alina Boz’un Zeynep karakterine hayat verdiği dizi 13.bölümle ekranlara veda edecek.

bir-peri-masalı-final

Dizide sıradan bir hayat süren Zeynep’in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirdi. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal’ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışıyordu. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını gördü.

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