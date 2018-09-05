FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'TAHLİYE EDİLİRSE ŞAŞMAM'

Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen #rahipBrunson tahliye edilirse şaşmam. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki #TR #FETÖ elebaşısı için böyle bir baskı kuramadı #ABD üzerinde, kuramıyor.

Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen #rahipBrunson tahliye edilirse şaşmam. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki #TR #FETÖ elebaşısı için böyle bir baskı kuramadı #ABD üzerinde, kuramıyor. — fatih portakal (@fatihportakal) 5 Eylül 2018



