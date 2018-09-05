HABER

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen Rahip Brunson tahliye edilirse şaşmam.' dedi.

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'TAHLİYE EDİLİRSE ŞAŞMAM'

Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen #rahipBrunson tahliye edilirse şaşmam. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki #TR #FETÖ elebaşısı için böyle bir baskı kuramadı #ABD üzerinde, kuramıyor.


PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklamaDışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandıKırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fox TV fatih portakal FOX TV spikeri Fatih Portakal rahip Brunson Rahip Brunson açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.