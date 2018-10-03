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FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 07:49 | Son Güncelleme

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemelik olduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti.

1 MİLYON 200 BİN LİRA TAZMİNAT

Görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, ünlü televizyoncudan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

ısmaıl

FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASI

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia Eşine şiddet uyguladı

İki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
beter olsun chpkklı
Valla bu iş iyi sektör oldu, zengin adamla evlen, 2 yil sonra boşan, milyon para talep et, hayatinin sonuna kadarda aylik 15 bin, nasil is bu arkadas, mutlaka bir ödeme yapilacaksa kisinin evlenmeden onceki yasam ve gelir durjmuna gore odeme yapilmalidir, bu isin suyu cikti artik, kadinlar inanilmaz istismar ediyor bu durumu
olabilir “insan değillermi? boşanırlar olur biter sanki kavga etmeyen tek çiftler ...
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