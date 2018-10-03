FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti.

1 MİLYON 200 BİN LİRA TAZMİNAT

Görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, ünlü televizyoncudan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASI

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi.

İki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu.

