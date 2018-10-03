Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti.
1 MİLYON 200 BİN LİRA TAZMİNAT
Görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya, ünlü televizyoncudan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.
FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASI
Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi.
İki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu.
ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti
Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'yla ilgili skandal iddia: Eşine şiddet uyguladı
Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 11 yorum