FOX TV sunucusu Fatih Portakal görevini bıraktı

"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

"Siz veda ederken,calıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Portakal, mesajına FOX TV'nin kamuoyu açıklamasını ilave etti.

FOX TV'den kendi tercihiyle ayrılmaya karar verdiğini belirten Portakal Twitter'daki mesajında, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi" cümlelerini kullandı.

Fatih Portal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün oduğumuzu belirtmek isteriz."

Yapılan açıklamada, Portakal'ın görevinden ayrılmasıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yayılan spekülatif yorumlara itibar edilmemesi de istendi.

Portakal'ın istifa ettiğine dair açıklamalar dün akşam kamuoyuna yansımıştı. Ancak dün akşam ne kanal yönetimi ne de Portakal açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Portakal'ın görevinden istifaya zorlandığı ya da kanalın bu yönde bir karar vermek zorunda bırakıldığına ilişkin yorumlar gündeme taşınmıştı.

DW/TY,HT

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