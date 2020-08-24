HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FOX TV sunucusu Fatih Portakal görevini bıraktı

FOX TV sunucusu Fatih Portakal görevini bıraktı

24.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

FOX TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FOX TV Portakal'ın emekli olma isteğini bildirdiğini duyurdu.Türkiye'de FOX TV'nin ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal istifa ettiği yönündeki haberleri doğruladı.

Portakal Twitter'den yayınladığı mesajda "çalıştığı kuruma veda ettiğini" açıkladı.

FOX TV'den kendi tercihiyle ayrılmaya karar verdiğini belirten Portakal Twitter'daki mesajında, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi" cümlelerini kullandı.

"Siz veda ederken,calıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Portakal, mesajına FOX TV'nin kamuoyu açıklamasını ilave etti.

Portakal'ın mesajına iliştirdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün oduğumuzu belirtmek isteriz."

Yapılan açıklamada, Portakal'ın görevinden ayrılmasıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yayılan spekülatif yorumlara itibar edilmemesi de istendi.

Portakal'ın istifa ettiğine dair açıklamalar dün akşam kamuoyuna yansımıştı. Ancak dün akşam ne kanal yönetimi ne de Portakal açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Portakal'ın görevinden istifaya zorlandığı ya da kanalın bu yönde bir karar vermek zorunda bırakıldığına ilişkin yorumlar gündeme taşınmıştı.

DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
İstanbul'da dehşet! Oyun oynayan çocuğu otomobil ezdiİstanbul'da dehşet! Oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
En Çok Okunan Haberler
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Çocuk, takabildiği yaşta maske takmalı'
Prof. Dr. Ceyhan'dan çocuklar için kritik 'maske' uyarısı
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Hayatı kabusa dönüştü: Çevirme görünce rengim atıyor
Akılalmaz olay! Hem ölü hem diri: Çevirme görünce rengim atıyor
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek? İrfan Değirmenci açıklama yaptı!
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
Denizlerin korkulu rüyası! Bodrum'u istila ettiler
Denizlerin korkulu rüyası! Bodrum'u istila ettiler
Koronavirüsle mücadelede yaşadıklarını anlattı: 10 dakika oksijene servetimi verirdim
'10 dakika oksijene servetimi verirdim'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.