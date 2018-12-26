Fox TV ve Halk TV'ye yayın yasağı ve para cezası

ANKARA, (DHA)- RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Ana Haber bültenine 3 kez, Halk TV'deki 'Halk Arenası' programına 5 hafta yayın yasağı cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, RTÜK'e başvurarak, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun' hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV’ye idari para cezası uygulanması ve yayın durdurulması talebinde bulundu. Başvuru dilekçesinde programa katılan Gezen ve Akpınar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları kaydedildi. Söz konusu ifadelerin, '6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesine aykırı olduğu ifade edildi.

YAYIN YASAĞI VE PARA CEZASI

RTÜK, Halk TV ve Fox TV'ye ceza verdi. Kurul, Fatih Portakal'ın sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez, Halk TV'de haftada 1 kez yayımlanan 'Halk Arenası' programına ise 5 hafta yayın yasağı cezası verdi. Ayrıca Halk TV'ye Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 5'i, Fox TV'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası uyguladı.

