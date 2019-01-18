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FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 19:45 | Son Güncelleme

FOX, “Kadın” dizisinin konusundan ilham alarak, Kızılay’ın desteğiyle yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Türkiye’deki kan ve kök hücre bağışının artırılması hedefleniyor.

FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'

“Kadın” oyuncularından Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Şerif Erol, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Gökçe Eyüboğlu, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Ece Özdikici, Caner Çandarlı, Yaşar Üzer ile Kuzey Yücehan, FOX ve Kızılay ekipleri geçtiğimiz gün Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağış Noktası’nda toplanıp kan ve kök hücre bağışında bulunarak, binlerce zor durumdaki hastaya umut oldular.

Köklerinde İyilik Var (5)

“Kadın” dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci “Bahar karakterinin geçirdiği hastalık ve ilik nakli süreci sayesinde benim de bu konudaki farkındalığım arttı ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. Bu kampanyanın farkındalık yaratıp, insanların kök hücre bağışının düşündüklerinden çok daha basit ama bir o kadar etkili olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum.” diyerek tüm insanlara kan ve kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Köklerinde İyilik Var (2)

Dizide “Enver” karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Şerif Erol, “Yüzünü bilmediğiniz, tanımadığınız birine hayat umudu olabilmek çok önemli.” şeklinde duygularını ifade ederken, güzel oyuncu Ece Özdikici kan ve kök hücre hastalarının bizlere ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ekip olarak Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağışı Noktası’nda toplandıklarını dile getirdi.

Başarılı oyuncu Feyyaz Duman, “Ben birçok insan gibi kök hücre bağışı konusuna çok hakim değildim ancak nasıl donör olunduğunu öğrendiğimde, gerçekten çok değerli olduğunu hissettim. İnsanları bu konu hakkında bilgi edinmeye, bilinçlenmeye ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum.” dedi.

Köklerinde İyilik Var (4)

FOX Pazarlama ve İletişim Direktörü Burcu Eryılmaz ise Türkiye’deki kök hücre bağışçı sayısının çok düşük olması nedeniyle herkesi kök hücre bağışçısı olmaya ve hayat kurtarmaya davet ederken, Çapa Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. Oğuz Kemal Erdim, kanala ve dizi ekibine en içten teşekkürlerini sundu.

Köklerinde İyilik Var (7)

FOX ve Kadın’ın sosyal sorumluluk kampanyasına sosyal medya hesaplarından #köklerindeiyilikvar etiketiyle yapılan paylaşımlarla destek olunabiliyor.

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