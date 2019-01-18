FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'

“Kadın” oyuncularından Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Şerif Erol, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Gökçe Eyüboğlu, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Ece Özdikici, Caner Çandarlı, Yaşar Üzer ile Kuzey Yücehan, FOX ve Kızılay ekipleri geçtiğimiz gün Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağış Noktası’nda toplanıp kan ve kök hücre bağışında bulunarak, binlerce zor durumdaki hastaya umut oldular.

“Kadın” dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci “Bahar karakterinin geçirdiği hastalık ve ilik nakli süreci sayesinde benim de bu konudaki farkındalığım arttı ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. Bu kampanyanın farkındalık yaratıp, insanların kök hücre bağışının düşündüklerinden çok daha basit ama bir o kadar etkili olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum.” diyerek tüm insanlara kan ve kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Dizide “Enver” karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Şerif Erol, “Yüzünü bilmediğiniz, tanımadığınız birine hayat umudu olabilmek çok önemli.” şeklinde duygularını ifade ederken, güzel oyuncu Ece Özdikici kan ve kök hücre hastalarının bizlere ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ekip olarak Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağışı Noktası’nda toplandıklarını dile getirdi.