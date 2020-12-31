FPS’nin açılımı ne anlama gelir? FPS ne işe yarar?

Frame Per Second ya da kısaltılmış şekliyle FPS nedir ve hangi değerlerde yer almalıdır gibi soruların yanıtını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Video çekim seçeneklerinde, sosyal medya platformlarında, bilgisayar ve mobile destekli oyunlarda sık sık karşılaşılan bu tanımı açıklamak için tarihi geçmişine değinmek gerekir. FPS’nin Tarihi Geçmişi FPS açılımı nedir sorusunun yanıtı için öncelikle Frame Per Second kavramını saniye başına düşen pencere sayısı olarak ifade etmek gerekir. FPS’yi incelemek için sinemanın tarihine doğru bir yolculuk yapmak gerekir. Zira sinemanın en eski tarihine gidildiğinde temeli oluşturulan FPS, çekimi yapılan sahnelerin kurgu aşamasında kullanılan bir kavramdır. İnsan gözü saniyede yaklaşık 10 ile 12 arasında görüntüyü işleyebilme özelliğine sahip olduğu için bu değerler aralığından dışarıya çıkıldığında insan gözünün algılayabilme yetkisi yavaş yavaş azalır. Çünkü bu değerler arasındaki görüntü insanlar için iç içe geçmiş olarak algılanır. Görsellerin teknik algısı yok olur. 1900 yıllarında bu bilgilerden destek alarak insanlara bir dizi fotoğrafı arka arkaya göstererek bir teknolojik sistem icat eden Lumiere Brothers, hareket illüzyonları oluşturarak gerçekliğin kaydedilebilir olduğunu ortaya koyar. Bu teknoloji sinemanın yanı sıra fotoğrafçılık, video, kurgu gibi birçok kavramın ortaya çıkmasında büyük bir etki sağlar.

FPS Değeri Kaç Olmalıdır? FPS değeri nedir ve kaç olmalıdır gibi sorular birçok insanın merak ettiği konulardır. Sinema ve fotoğrafçılık kavramlarının bağlantı kurarak ilerlemeye devam etmesiyle ilk olarak 1 saniyede 24 karelik görüntü sayısının görüntülenmesine karar verilir. İlerleyen süreçlerde ihtiyaç duyulacak film, kurgu ve grafik etkilerine de bağlı olarak FPS değerleri değişkenlik gösterir. Zira arka arkaya gelen karelerin oluşturduğu video çekim ve kurgu teknikleri, günümüz teknolojisine de büyük oranda ilham verir. Bu anlamda FPS değerlerinin, hazırlanacak olan içerik türüne uygun olarak belirlenmesi önemli bir noktadır. FPS Değeri Yüksek Olduğunda Ne Olur? Sinema ve televizyon uygulamaları için irdelendiğinde FPS değerinin yüksek olması görüntünün daha akışkan bir şekilde izleyiciye aktarılmasını sağlar. Tam tersine FPS değerinin olabildiğince düşük kullanıldığı durumlarda ise görüntü yavaşlar. Slow motion adı verilen yavaşlama meydana gelir. FPS düşüşü nedir sorusu bu anlamda yanıt kazanır. Oyun platformları için incelendiğinde ise değerlerin yüksek olması ekranda var olan görüntünün daha akıcı bir şekilde okunmasını sağlayarak avantaj oluşturur. Oyun uygulamalarında bu anlamda yüksek değerlerde bulunan FPS daha iyi performans sağlayabilmek için önemlidir.

FPS Değeri Nasıl Yükselir? Genel olarak insanların hayatında önemli bir rol üstlenen sinema ve oyun sektörlerinde FPS değerlerinin yüksek olması daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilmesini sağlarken bu değerin nasıl elde edildiği de merak edilen konular arasında yer alır. FPS ayarları bu anlamda insanların başvurduğu bir seçenektir. Kullanılan cihazlarda yer alan grafik kart sürücülerinin değiştirilmesi faydalı bir seçenek olur. FPS değeri yükseltme işi özellikle oyun platformlarında oldukça kolaydır. Grafik kart sürücülerinin yükseltilebilmesi için ilk olarak hangi video kartını güncel olarak kullandığınızı bilmeniz önemlidir. Bu noktada monitörünüzün yenileme hızının da yeterli bir düzeyde olması gerekir. FPS değeri yükseltme işi yalnızca oyuncular için değil profesyonel anlamda video, fotoğrafçılık ve kurgu gibi medyatik işlerle ilgilenen kişiler için de bilinmesi gereklidir. FPS değerinin düşmesi bu alanlarda da problem yaratabilir. İşte tam da bu noktada FPS ölçme programı çeşitlerine başvurmak doğru olur.

FPS Sabitleme İşlemi Aniden FPS değerlerinin düşme ihtimaline karşı önlem almak için pek çok kullanıcı tarafından sorulan sorulardan biri de “FPS sabitleme işlemi yapılabilir mi?” olur. Sabitleme işlemi özellikle çekim aşamalarında ve oyun esnasında tedbir almak için önemlidir ve yapılması da mümkündür. Fakat kullandığınız cihazın özelliklerinin bu işleme uygun olup olmadığı tespit edilmelidir. Her ekran kartı için farklılık gösterir. Bu nedenle noktada bilgi alındıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekir. Çekim ayarları ve oyun içerisinde ayarlar kısımlarını kullanarak “dikey senkronizasyon” seçimini aktif hale getirmekle bu işleme başlayabilirsiniz. İşe yaraması için otomatik olarak 60 FPS ayarına ulaşan değeri ihtiyacınıza uygun olarak değiştirebilirsiniz. Tüm bunların yanında saniye başına düşen ekran sayısı ayarlarını sabitlemek için ölçme programlarını da kullanabilirsiniz. FPS ölçme programları ile net bir şekilde sabitleme işleminiz tamamlanmış olur. FPS Ölçme Programları Nelerdir? Saniye başına düşen kare hızını ölçmek için birçok program kullanılır. Oyunlar ve medya uygulamalarında kullanılan FPS ölçme programları;