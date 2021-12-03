FPS oyuncuları için geliştirildi

Tasarım olarak göze hoş gelen mouse, RGB aydınlatma sistemi sayesinde de yeni nesil oyuncuları hedefliyor. Tuşlar yeterince büyük, sunulan tık hissi yeterli toklukta ve tabii ki bu tuşları istediğiniz gibi özelleştirebiliyor, oyunlara göre görevlerini özelleştirebiliyorsunuz.

Sağ elde kullanıma uygun olan mouse, gerek malzeme kalitesi, gerekse de yan taraflardaki tırtıklı yapısı sayesinde avuçta sağlam tutuş hissi uyandırıyor. İyi bir yüzey ya da iyi bir mousepad’iniz varsa, pürüzsüz, hızlı sonuçlar almanız çok kolay.

Bloody W90 Max, bünyesinde BC3332-A 10K sensöre sahip. 10.000 CPI değeri sunabilen mouse, özellikle Counter-Strike: GO ve Doom Eternal gibi hızlı oynanış sunabilen ve hızın önemli olduğu FPS’lerde doğru hareketler yapabilmenize imkân sunuyor.

Peki, genelde farelerde “DPI”, yani inç başına düşen nokta değerleri görürüz. Bu değerler ne kadar yüksekse, farelerin o kadar hızlı ve keskin sonuçlar verdiği belirtilir. Bu mouse’ta ise DPI değil de CPI, yani inç başıma sayım değeri veriliyor. Aslında ikisi çok da farklı kavramlar değil. Halk arasında DPI kavramının daha yaygın olduğu bir gerçek, ancak CPI değeri de ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı ve sorunsuz performans anlamını taşıyor.

Bloody W90 Max, 125,500,1000 ve 2000Hz USB bildirim hızları arasında geçişler yapmanıza ve o an oynadığınız oyunda ihtiyaç duyduğunuz hız düzeyine göre bağlantı seçmenize imkân sunan bir yapıya sahip. Tuşların zaten kullanışlı olduğundan söz etmiştik, ki buna 1ms gibi oldukça düşük gecikme süresi sunulduğunu da eklemeliyiz. Ayrıca, tekerlek performansı da yeterli düzeyde.

Üründe önceden tanımlı 5 farklı RGB aydınlatma efekti bulunuyor ve bunlar arasında kolayca geçişler yapabiliyorsunuz.

Sol ve sağ tuşların 50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğunu, tekerleğin de 500 bin kaydırmaya kadar dayanıklı olduğunu da ekleyelim. Toplamda 10 tuşa sahip olan mouse, özellikle FPS oyun tutkunlarının tercih edebileceği bir mouse.

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