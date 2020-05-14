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FRA: Gündelik hayatta ayrımcılık sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 22:59 | Son Güncelleme

AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketine göre, LGBTİ bireylerin gündelik hayatta maruz kaldığı ayrımcılık devam ediyor.

FRA: Gündelik hayatta ayrımcılık sürüyor

Sonuçlar son yedi yılda fazla gelişme kaydedilmediğini ortaya koydu.AB Temel Haklar Ajansı (FRA) Perşembe günü "LGBTİ eşitliğine giden uzun yol” başlıklı raporla Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, İngiltere, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’dan 140 bin LGBTİ bireyin katıldığı kapsamlı bir anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket sonuçlarına göre Avrupa’daki LGBTİ bireyler arasında korku, şiddet ve ayrımcılık hala yüksek seviyelerde.

FRA Başkanı Michael O'Flaherty, gündelik hayatta LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığın sürdüğüne işaret ederek COVID-19 nedeniyle LGBTİ bireylerin iş ve sağlık konusundaki durumunun da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Ayrımcılığa uğrayanların sayısı arttı

FRA'nın anketine göre cinsel yönelimi konusunda daha açık olabildiğini söyleyenlerin sayısı artarken ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı da yükseliyor. Son 12 ay içinde ayrımcılığa maruz kaldığını belirten katılımcıların oranı, 2012'deki benzer bir ankete göre 6 puan yükselerek 2019'da yüzde 43'e çıktı.

Söz konusu artış transseksüel katılımcılar arasında ise daha da öne çıkıyor. 2019’daki ankete katılan transseksüel bireylerin yüzde 60’ı ayrımcılığa maruz katıldıklarını belirtirken, bu oran 2012 yılındaki ankette ise yüzde 43'tü.

Ankete katılanların yüzde 61’i ise tacize maruz kalacağı endişesiyle kamuya açık alanlarda partnerinin elini tutmadığını belirtti.

"Herkes güvenli ve özgür şekilde kendisi olabilmeli"

AB Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, son dönemde AB içinde yaşanan LGBTİ karşıtı olayların "endişe verici olduğunu" belirterek "Avrupa Birliği’nde herkes güvenli ve özgür şekilde kendisi olabilmeli” diye konuştu.

FRA’nın anketine cinsel yönelimini lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya interseksüel olarak açıklayan yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Ankette bu kez ilk defa 15 ile 17 yaşları arasındaki LGBTİ bireyler ve interseksüel bireyler de yer aldı.

AFP,dpa/BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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