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  4. Fragmanı 20 milyondan fazla izlenen Çakallarla Dans 7 filmi vizyonda!

Fragmanı 20 milyondan fazla izlenen Çakallarla Dans 7 filmi vizyonda!

Müşerref Oğuz Müşerref Oğuz
06.12.2024 11:54
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Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ sinema salonlarındaki yerini almadan önce sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en uzun soluklu film serilerinden biri olan Çakallarla Dans’ın 7.filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olacak film bugün vizyona girdi!

Fragmanı 20 milyondan fazla izlenen Çakallarla Dans 7 filmi vizyonda!

Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.

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Kral Pop medya sponsorluğunda gerçekleşen, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’ vizyonda!

CD7-Flat

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film vizyon
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