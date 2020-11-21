Francesca Allen tatil için Türkiye'de dediler ama...

Dailymail, İngiltere'nin çok izlenen reality şov programı Love Island'da (Aşk Adası) ünlenen Francesca Allen, tatil için Türkiye'yi seçtiğini yazdı, ancak ünlü güzel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Dubai'de olduğunu duyurdu.

Kendisine küçük gelen yeşil bikinisiyle objektiflere yakalanan Allen, meraklı bakışlara aldırmadan denizin keyfini sürdü.

24 yaşındaki güzel yarışmacı aynı zamanda İngiltere Essex'de bir giyim mağazasının da sahibi. Aşk Adası'nda istediği tek şey ideal erkeğini bulmaktı. Francesca, ideal erkeğini; onu gerçekten sevip önemseyecek, 'eğlenceli ve rastgele' biri olarak tanımladı ama güzel yarışmacı maalesef aradığı aşkı programda bulamadı.