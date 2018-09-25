Franck Vogel'in fotoğraf sergisi 28 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Fransız fotoğrafçı Franck Vogel'in "Sınır Aşan Nehirler: Paylaşımdaki Su" sergisi 28 Eylül'de izlenime sunulacak.
Sosyal ve çevresel konuları ele alan foto muhabirinin eserlerinin yer aldığı sergi, 28 Eylül'de Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde açılacak.
Vogel'in Nil, Brahmaputra, Kolorado, Şeria, Mekong ve Ganj nehirlerinde yaptığı çalışmalar, suyla bağlantılı sorunsalların merkezinde konumlanan ekonomik, ekolojik ve jeopolitik meseleleri gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
Ferit Düzyol'un küratörlüğünü üstlendiği sergide, 70 fotoğraf yer alıyor.
Sergi, 24 Kasım'a kadar görülebilecek.
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