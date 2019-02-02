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Franda'da 'Flash-Ball' Kararının Gölgesinde Sarı Yelekliler Protestosu

02.02.2019 23:54 | Son Güncelleme

Gösterilerde yaşamını yitiren ve yaralanan yüzlerce kişiyi anmak için Paris’te düzenlenen eyleme rekor sayıda kişi katıldı. Fransa genelinde çok sayıda kentte eyleme destek verildi. Paris’te Republique Meydanı’ndaki eylemde polis ve göstericiler çatıştı, olaylarda 30 kişi gözaltına alındı

Franda'da 'Flash-Ball' Kararının Gölgesinde Sarı Yelekliler Protestosu

Fransa’da “Sarı Yelekliler” hareketinin 12. gösterisi, polisin eylemlerde plastik mermi (Flash-Ball) kullanmasına Danıştay’ın izin vermesinin ardından bu kararın gölgesinde gerçekleşti.

Gösterilerde yaşamını yitiren ve yaralanan yüzlerce kişiyi anmak için Paris’te düzenlenen eyleme rekor sayıda kişi katıldı. Fransa genelinde de çok sayıda kişi bulundukları şehirlerde eylemlere destek verdi. Paris’te Republique Meydanı’ndaki eylemde polis ve göstericiler çatıştı, olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde bugün düzenlenen gösteriler, daha önceki olaylarda yaşamını yitiren 11, bir gözünü kaybeden 20, kolu kopan 3 ve yaralanan binlerce göstericiye adandı.

Paris’te Daumesnil Meydanı’nda başlayan gösterilere, hareketin lider isimlerinden Eric Drouet, Maxime Nicolle ve Priscilla Ludosky ile geçtiğimiz haftaki eylemlerde bir gözünü kaybeden Jerome Rodrigues de katıldı.

VOA Türkçe’ye konuşan hareketin önde gelen isimlerinden internet fenomeni Maxime Nicolle, "Bugün, yaralıların yalnız olmadığını, onların arkasında olduğumuzu, Jerome Rodrigues de dahil hepsini desteklediğimizi göstermek için buradayız" dedi.

Hava karardığında sokaklarda bir insan avının başladığını ve iki tarafta da şiddet uygulayanlar olduğunu belirten Nicolle, "Polis şiddetini de görmezden gelmemeliyiz. Zırhlı araçlar, gaz bombası, flash ball herşeyi kullanıyorlar. Bütün bu şiddete karşı durmak ve yaralıları onurlandırmak için buradayız" dedi.

Maxime Nicolle, Sarı Yelekliler’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste çıkarmasını da eleştirerek, "Bizim politika ile bir işimiz yok. Herkes buna karşı. Kimse listesini çıkarırken bize sormadı, danışmadı" diye konuştu.

Paris’teki eylem, daha önce çıkan olaylarda yaralanan ve sakatlanan göstericilerin ön sırada yer aldığı geniş bir kortejle başladı. Daumesnil Meydanı’ndan Bastille’e, oradan da Republique Meydanı’na yürüyen Sarı Yelekliler burada geniş bir kalabalık oluşturdu.

Bugüne kadar eyleme katılanların sayısı konusunda İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara itiraz eden eylemciler, gösteriye katılanları kendileri saydı. Öte yandan Fransız medyası da özel bir firmayla anlaşarak, gösteriye katılanların sayısının tespit edilmesini bu firmadan talep etti.

İçişleri Bakanlığı öğleden sonra ülke genelindeki katılımcı sayısını 17 bin 500 olarak açıklarken medya, yalnızca Paris’teki eylemlere 13 bin 800 kişinin katıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde ülke genelinde katılım sayısını toplam 58 bin 600 olarak duyurdu.

Republique Meydanı’na yerel saatle 15.00’te giriş yapan göstericiler ellerinde "Plastik mermiler yasaklansın", "Macron istifa" , "İçişleri Bakanı istifa" yazan pankartlar taşıdı.

Geçtiğimiz hafta yaralanan Jerome Rodrigues’le dayanışma sloganlarının yer aldığı pankartlar da dikkat çekti.

Akşam saatlerinde polis ve 200 kadar gösterici arasında yaşanan çatışmalarda, polis bütün tartışmalara rağmen gaz bombası ve plastik mermi kullandı.

Plastik mermiler nedeniyle aralarında Fransa Lise Öğrencileri Birliği Başkanı Louis Boyard’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken, 30 kişi de gözaltına alındı.

Paris’in dışında Valence, Tours, Bordeaux, Rouen ve Toulouse kentlerinde de çok sayıda gösterici yaralıları anmak için yürüdü.

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