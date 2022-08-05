Frankfurt Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt Bayern Münih maçı hangi kanalda? Almanya Bundesliga lig maçı canlı izle bilgisi

Frankfurt Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih 22/23 Bundesliga 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki Frankfurt Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

FRANKFURT BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Frankfurt - Bayern Münih maçı 5 Ağustos 2022 Cuma (bugün) saat 21.30'da oynanacak.

Almanya Bundesliga karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da maça ilişkin merak edilen konular arasında yer alıyor.

FRANKFURT BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt - Bayern Münih takımları arasındaki maç Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 kanalında naklen yayınlanacak.

