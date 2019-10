Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

Is every pro YPG/ PKK demonstration legal? During the busy business hours at the Frankfurt airport, the TA counter swam. Block and prevent travelers from getting their plane. The police protects the deceived, the Fraport incapacitated.@AydinYusuf @ozmuhabir @yunuspaksoy pic.twitter.com/00t3JM0bTP