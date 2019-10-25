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Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, yapılan saldırıyı kınarken Alman polisinin olaya müdahale etmeyip izlediğini belirtti.

Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

CHEMNİTZ CDU BİNASINA BASKIN

Öte yandan terör örgütü yandaşları, Chemnitz CDU binasına baskın düzenleyerek yaklaşık 3 saat burayı işgal etti.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve siyah maskelerle yüzlerini kapatan yaklaşık 15 kişi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonu ve Almanya'nın dış siyasetteki tutumunu eleştirdi.

Bisiklet zincirleriyle kendilerini zincirleyen ve terör örgütü lehine sloganlar atan işgalciler, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından polis müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Binanın camından terör örgütünü öven sloganlar atan işgalcileri desteklemek amacıyla bina çevresinde küçük bir grubun da toplandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Frankfurt Havalimanı Hristiyan Demokrat Birliği terör örgütü PKK/PYD yandaşları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
terör köpekleri bunlar yandas degil allah hepinizin belasini vericek merak etmeyin siz
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