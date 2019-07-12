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Frankfurt Havalimanı yılın ilk yarısında 33,6 milyon yolcu ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Frankfurt Havalimanı bu yılın ocak-haziran döneminde ağırladığı yolcu sayısı 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 33,6 milyona yükseldi - Haziran ayında yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 6,6 milyona çıktı

BERLİN (AA) – Frankfurt Havalimanı’nın bu yılın ocak-haziran döneminde ağırladığı yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 33,6 milyona ulaştı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması resmi internet sitesinden, Frankfurt Havalimanı'nın ve işlettiği diğer havalimanlarının ilk yarı ve haziran ayına ilişkin ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Frankfurt Havalimanı’nın bu yılın ocak-haziran döneminde ağırladığı yolcu sayısı 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 33,6 milyona yükseldi. Frankfurt Havalimanı’nın ocak-haziran döneminde toplam uçak trafiği de yüzde 1,4 artışla 252 bin 316 bine ulaştı.

Haziran ayında yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 6,6 milyona çıktı.

Küresel ekonominin zayıf seyretmesinden ve iki gün resmi tatilden dolayı haziranda havalimanın yük trafiği ise yüzde 4,7 azalarak 174 bin 392 tona geriledi.

Açıklamada, Frankfurt Havalimanı’nın 30 Haziran’da 241 bin 228 yolcuyu ağırladığı ve bununda havalimanı tarihinin günlük yolcu rekoru olduğu belirtildi. Bir önceki rekor 29 Temmuz 2018’de 237 bin 966 yolcuyla kırılmıştı.

Bu arada Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Antalya Havalimanı’nda bu yılın ilk yarısında yolcu sayısı yüzde 8,1 artışla 13,2 milyona çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Frankfurt Havalimanı rekor yolcu

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