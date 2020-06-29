Frankfurt havalimanında test merkezi açıldı

Standart testler için 59, hızlı test için 139 euro ödenecek.Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'ta koronavirüs test merkezi açıldı. Biyoteknoloji ve tanı şirketi Centogene'den yapılan açıklamada Alman havaalanlarındaki ilk test merkezinin, Frankfurt havalimanı işletmecisi Fraport ve havayolları şirketi Lufthansa ile yapılan anlaşma uyarınca ilk etapta 31 Temmuz 2021'e kadar faaliyet göstereceği bildirildi.

Centogene Başkanı Arndt Rolfs, testlerin ana terminal ve şehirlerarası tren garının yakınında kurulan merkezde uçuş günü ya da bir gün önce yapılacağını, yolcular dışındaki kişilerin de test yaptırabileceğini belirtti.

"Sonuçlar cep telefonuna gönderilecek"

Sonuçları altı ila sekiz saat içinde alınabilecek standart testin fiyatı 59 euro, üç saatte sonuç veren hızlı testin ücreti ise 139 euro olacak. Sonuçlar cep telefonuna dijital dosya olarak gönderilecek.

Karantinadan muafiyet için testi kabul eden ülkelerin sayısının giderek arttığına işaret eden Rolfs, Almanya'da ise test sonuçlarının kabul edilip edilmeyeceği konusunda kararın yerel sağlık dairelerinde olduğunu kaydetti.