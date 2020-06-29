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Frankfurt havalimanında test merkezi açıldı

29.06.2020 17:37 | Son Güncelleme

Frankfurt, Almanya'nın koronavirüs test merkezine sahip ilk havalimanı oldu.

Frankfurt havalimanında test merkezi açıldı

Standart testler için 59, hızlı test için 139 euro ödenecek.Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'ta koronavirüs test merkezi açıldı. Biyoteknoloji ve tanı şirketi Centogene'den yapılan açıklamada Alman havaalanlarındaki ilk test merkezinin, Frankfurt havalimanı işletmecisi Fraport ve havayolları şirketi Lufthansa ile yapılan anlaşma uyarınca ilk etapta 31 Temmuz 2021'e kadar faaliyet göstereceği bildirildi.

Centogene Başkanı Arndt Rolfs, testlerin ana terminal ve şehirlerarası tren garının yakınında kurulan merkezde uçuş günü ya da bir gün önce yapılacağını, yolcular dışındaki kişilerin de test yaptırabileceğini belirtti.

"Sonuçlar cep telefonuna gönderilecek"

Sonuçları altı ila sekiz saat içinde alınabilecek standart testin fiyatı 59 euro, üç saatte sonuç veren hızlı testin ücreti ise 139 euro olacak. Sonuçlar cep telefonuna dijital dosya olarak gönderilecek.

Karantinadan muafiyet için testi kabul eden ülkelerin sayısının giderek arttığına işaret eden Rolfs, Almanya'da ise test sonuçlarının kabul edilip edilmeyeceği konusunda kararın yerel sağlık dairelerinde olduğunu kaydetti.

"Karantina, seyahati anlamsızlaştırıyor"

Frankfurt havalimanı terminal işletmeleri müdürü Alexander Laukenmann ise test merkezi fikrinin altı hafta önce doğduğunu, aşı bulunmadığı sürece test kapasitelerinin artırılmasının belirleyici olduğunu söyledi. Laukenmann özel ya da işle ilgili seyahatler olsun, 14 günlük karantina zorunluluğunun seyahati genelde anlamsız hale getirdiğine dikkat çekti.

Test merkezinde ilk aşamada kapasite, saatte 300 test olacak.Yetkililer, gerek duyulması halinde kapasitenin sorunsuz bir şekilde artırılabileceğine dikkat çekti. Şu an merkezde genizden testlerin yapıldığı sekiz kabin bulunuyor.

Türkiye'de hazırlıklar sürüyor

Türkiye'de de havaalanlarına test merkezleri kurma hazırlıkları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun havalimanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar koronavirüs test merkezlerinin açılacağını bildirmişti.

Türkiye'ye girişte ateşi 37,8 derece ve üzeri olan ya da herhangi bir semptom gösterenlerin test merkezlerinde ücretsiz teste tabi tutulması, ülkeden çıkışlarda kendi isteğiyle test yaptırmak isteyenlerden de 15 euroluk ücret alınması planlanıyor. Bakan Ersoy, test sonuçlarının iki saat içinde belli olacağını belirtmişti.

rtr,dpa/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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