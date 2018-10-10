Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Gürcistan’ın onur konuğu olduğu fuara 110’dan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayınevi katılıyor.Resmi açılış töreni dün yapılan 70'inci Frankfurt Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Gürcistan’ın bu yıl onur konuğu olduğu fuarın açılış törenine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de katıldı.

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller törende yaptığı konuşmada yayıncılardan "kitaba olan özlemi" daha derin bir faaliyetle ve esaslı içeriklerle daha da canlı tutmalarını istedi. Riethmüller "İnsanları yeniden daha da fazla kitapla temasa geçirmek ve bu bağı yeniden kurmak hepimize bağlı" diye konuştu.

Almanya'da vatandaşların her türden kitaba erişim bakımından şanslı olduğunu belirten Riethmüller, Türkiye'yi örnek vererek birçok ülkede söz söyleme özgürlüğünün zedelendiğini, dolayısıyla bu durumun bir ayrıcalık olduğunu kaydetti. Riethmüller Türkiye’de ve tüm dünyada tutuklu yazar ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.