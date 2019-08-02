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Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Banka soyma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen 3 kişiyi yakalamak için tren istasyonu geçici süreliğine kapatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, bir bankayı soyma girişiminde bulunduklarından şüphelenilen 3 kişinin tren istasyonuna kaçtığı belirtildi.

Polisin helikopter desteğiyle kaçan şahısların peşine düştüğü ve yakaladığı kaydedildi.

Merkez tren istasyonunun geçici süre kapatılması sebebiyle, tren seferlerinde aksama ve yolcular arasında kaos yaşandı.

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Frankfurt merkez tren istasyonunu

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