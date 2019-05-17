Frankfurt Türk esnafı sokakta iftar verdi

Almanya’da yaşayan Türk esnafların farkı milletleri bir araya getiren iftar yemeğinde, Frankfurt Büyük Şehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da yemek dağıttı.

Almanya’nın Frankfurt kent merkezinde Türk esnafı, her düzenlediği geleneksel iftar yemeğini şehrin en işlek caddelerinden Elbe Caddesi’ni trafiğe kapatarak verdi. Yüzlerce davetlinin iştirak ettiği iftar yemeğine katkı veren Frankfurt Büyük Şehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da katılarak iftara katılanlara yemek dağıttı. Farklı milletlerin bir araya geldiği iftar yemeği öncesi ney dinletisi yapıldı. Sokakta okunan ezanın ardından davete katılanlar oruçlarını açtı.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, iftar kazanlarının başına geçerek yemek dağıtırken Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da iftara iştirak ederek Türk esnafının iftar etkinliğine destek verdi.

"Frankfurt’ta ayrımcılık, dışlanma ırkçılık ve insanlık dışı ideolojilere yer yoktur"

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann iftar öncesi yaptığı konuşmada Frankfurt’ta yaşayanların yarısının farklı milletlere mensup insanlardan oluştuğunu belirterek çeşitliliğin şehrin karakterini oluşturduğunu söyledi.

Feldmann, “Frankfurt’ta ayrımcılık, dışlanma ırkçılık ve insanlık dışı ideolojilere yer yoktur. Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da yaşanan vahşeti bir kez daha kınıyor İslamofobi, Antisemitizm ve tüm aşırılıklara karşı hap birlikte karşı durmalıyız. Bunun için 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılarak sosyal bir Avrupa için ve açık toplum fikrini savunmak için sandığa gidelim. Avrupa’da ırkçılığa yer yoktur. Ramazan bize kavgaları bir yana bırakarak komşularımızla ayni sofrada bir ara gelerek sağlıyor. Geleneksel Ramazan iftarına şehrimizdeki bütün sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek bir masada bir araya getirdik. İslamiyet Ramazanla insanlara değer vermeyi onlarla ilgilenmeyi öğretiyor. Bu ay bira ruhen arınmayı, daha fazla sorumluluğu, paylaşmayı öğretiyor. Frankfurt bu değerlerle birlikte yaşıyoruz” diyerek, iftarı organize eden Türk esnafları adına Nazım Alemdar’a, Frankfurt Belediyesi meclis üyesi Sylvia Weber tüm katılımcılara teşekkür etti.

