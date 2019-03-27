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Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödülleri İznik’te çiniden Roma Tiyatrosu’nun minyatürü olarak hazırlandı.Rasim Öztekin, Oya Başar, Hilal Saral, Ayşe Tunaboylu, Erkan Avcı gibi Türkiye’den yüzlerce sanatçı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekip 6.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödülleri İznik’te çiniden Roma Tiyatrosu’nun minyatürü olarak hazırlandı.
Rasim Öztekin, Oya Başar, Hilal Saral, Ayşe Tunaboylu, Erkan Avcı gibi Türkiye’den yüzlerce sanatçı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekip 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ nde 4-14 Nisan tarihleri arasında Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki salonlarda sanatseverlerle buluşacak. Roma Tiyatrosu’nun minyatürleri İznik’te Gani çini atölyesinde üretildi. Atölye sahibi Ganimet Kızıltan Yıldız, "Bu yılki katılımcılara eşim Tamer Yıldız’la tasarladığım Roma Tiyatrosu minyatürünü meslektaşım Bünyamin Başbayram’la hayata geçirdik. Anadolu‘dan Frankfurt’a uzanan bir köprü olan, Frankfurt Türk Tiyatro Festivalinin bu yılki ödül töreni için Anadolu’nun en büyük miraslarından biri olan İznik Antik Roma Tiyatrosu çalışıldı. 2. yüz yıl dönemine ait İznik Roma Tiyatrosu, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak” dedi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

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