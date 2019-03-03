HABER

Frankfurt’ta 25 yıllık pilotun lisansı sahte çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotun 1994’ten bu yana sahte lisansla görev yaptığı ortaya çıktı.

Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.
Güney Afrika Havayolları’nda çalışan bir pilotun 1994’ten bu yana sahte lisansla görev yaptığı ortaya çıktı. Frankfurt’ta yapılan rutin kontrolde yakalanan pilotun kimliği ise açıklanmadı. Yaşanan sahtekarlıkla alakalı açıklamada bulunan Güney Afrika Havayolları, olayı endişe verici olarak değerlendirerek, kurumda görev yapan tüm pilotların lisanslarının kontrol edildiğini, lisansız pilotluk yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu olaya sebebiyet veren ve ihmalde bulunanlar hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
"Teröristlerin dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak""Teröristlerin dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak"
Kadıköy'deki vahşi cinayet: Öldürülen amca son yolculuğuna uğurlandıKadıköy'deki vahşi cinayet: Öldürülen amca son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.