HABER

Frankfurt'ta Nevruz gösterisi

23.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Frankfurt'ta yapılan Nevruz etkinliği, polisin verdiği bilgilere göre olaysız geçti.

Frankfurt'ta Nevruz gösterisi

Polis, gösteri öncesinde çok sayıda sustalı çakıya el konulduğunu açıkladı. Gösteride Öcalan ve PKK bayraklarına da izin verilmedi.Almanya'da bu yıl Nevruz kutlamalarının merkezi Frankfurt oldu. Kentte düzenlenen yürüyüş ve gösteriye Almanya'nın çeşitli şehirlerinden gelen 10 binden fazla kişi katıldı.

Frankfurt polis sözcüsü Isabell Neumann Protestan Haber Ajansı'na (epd) yaptığı açıklamada, Nevruz etkinliğinin olaysız geçtiğini söyledi. Polis sözcüsü Neumann, yürüyüş ve gösteri öncesinde polisin Almanya'da yasak olan yüzlerce PKK bayrağına el koyduğunu söyledi. Neumann, bayrakların çoğunda "Türkiye'de terörist olarak cezaevinde bulunan eski PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğunu" belirtti.

Çok sayıda sustalı çakıya el kondu

Frankfurt polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Nevruz yürüyüşü ve gösterisi hakkında bilgi verdi. Bir paylaşımda, "Bir otobüste yapılan kontrolde çok sayıda sustalı çakı, çok sayıda işaret fişeği, bir elektroşok tabancası (taser), ve tabanca şeklinde bayıltıcı sprey ile Öcalan afişlerine el konuldu" denildi. "Otobüsteki kişilerin Nevruz gösterisine gitmekte" olduğu belirtilerek, Frankfurt'a girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

Öcalan posterleri ve PKK bayrakları yasaktı

Frankfurt polisi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Üzerinde Öcalan'ın olduğu bayrak ve afişleri bulundurmak ve göstermenin yasaklandığı" konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, "PKK sembollerinin" de yasak olduğu vurgulanarak, her ikisinin de "cezai işleme tabi olduğu" belirtildi.

Alman hükümeti 1993 yılından bu yana geçerli olan PKK yasağını Mart 2017 ayında genişletmiş, gösterilerde PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yasaklanmıştı.

Frankfurt'ta bugün sabah saatlerinde iki ayrı güzergahtan yapılan yürüyüşün ardından Rebstock alanında "Nevruz, özgürlük bayramı-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganı ile bir gösteri düzenlendi. Kürdistanlılar Demokratik Toplum Federasyonu tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğine 37 bin kişinin katılması bekleniyordu.

epd,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflarAralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
HDP ve Cumhur İttifakı Arasında Kürt Oyları TartışmasıHDP ve Cumhur İttifakı Arasında Kürt Oyları Tartışması
Yeni Zelanda'da saldırının hedefi olan camiler ibadete açıldıYeni Zelanda'da saldırının hedefi olan camiler ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Son dakika! Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Bomba iddia: Trump 'Golan' belgesini haftaya imzalayacak

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Somali'de büyük patlama!

Somali'de büyük patlama!

Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e çıktı

Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e çıktı

Yeni Zelanda’daki iki cami ziyarete açıldı

Yeni Zelanda’daki iki cami ziyarete açıldı

New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanların cuma namazına açtı

Sinagog, kapılarını cuma namazına açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.