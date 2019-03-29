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Frankofonlar Ankara'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Frankofonlar Ankara'da buluştu

Türkiye'de yaşayan Frankofonlar, başkentte düzenlenen 3. Frankofoni Galasında bir araya geldi.

Fransız Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen 3. Frankofoni Galası başkentte bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Frankofon ülkelerin büyükelçileri ve yabancı misyon şeflerinin yanı sıra Fransızca eğitim veren okulların mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 3. kez düzenlenen galaya Adana, Samsun, Eskişehir, Çorum ve Hatay gibi Türkiye'nin dört bir yanından eğitim kurumlarının katıldığını söyledi.

Dünya genelinde 88 ülkede 300 milyona yakın Fransızca konuşan kişinin tek bir dil etrafında buluşan büyük bir aile olduğunu belirten Fries, davetlilerin Frankofoni bayramını kutladı.

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa da ülkesinin Uluslararası Frankofoni Organizasyonu'nun kurucu üyesi olduğunu hatırlatarak, 2020 yılında organizasyonun 18. zirvesine ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Frankofoni Organizasyonu'nda gençlerin daha aktif yer alması için çabalayacağını söyleyen Mustafa, katılımcıların Frankofoni bayramını kutladı.

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Ankara Charles Fries FRANKOFONİ

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