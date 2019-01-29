Fransa 130 Cihatçıyı Suriye'den Getiriyor

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından bölgedeki konumunu gözden geçiren Fransa, Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerin elinde tutsak bulunan 130 cihatçının ülkeye geri dönmesine karar verdi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dönen tüm cihatçıların tutuklanıp, yargılanıp, cezaevine konacağını açıkladı. Karar, muhafelet tarafından "tehlikeli ve sorumsuz" olarak değerlendirildi. Fransız haber kanalı BFM TV'nin haberine göre, önümüzdeki hafta, Suriye'de IŞİD saflarında çatışan 130 Fransız cihatçı, uçaklarla Fransa'ya ulaşacak. Halen kuzeydeki YPG'ye ait kamplarda tutuklu bulunan Fransız cihatçıların tutulması için ABD hükümeti finansal destek sağlıyordu. Ancak Başkan Donald Trump'ın Amerikan ordusunun çekileceğini açıklamasının ardından bu finansal yardımın da kesileceği belirtiliyor. Amerikan ordusunun çekilmesi durumunda, Fransız cihatçıların son derece istikrarsız bir durumda olan Suriye'de dağılacağı ve izlerini kaybettireceklerinden endişelenen yetkililer, "Bunun Fransa için daha tehlikeli bir durum" olduğuna karar vererek, Fransız cihatçıların ülkeye dönmesi için düğmeye bastı. Habere göre, ülkeye getirilen bu cihatçılar diğer mahkumlarla temasa geçirilmeden, özel koruma içeren hücrelere konacaklar.

BFM TV'ye konuk olan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bunlar Fransız vatandaşı. Bazıları zaten döndü. Cezaevindeler. Amerikalılar Suriye'den gidiyor. Şimdilik Amerikalılar orada olduğu için tutuklular ama gittiklerinde serbest bırakılacaklar. Serbest kalınca bu cihatçılar Fransa'ya gelmek isteyecekler. Onlar gelmeden, getirip, yargılamak hedef. Bu konu Amerika başta olmak üzere müttefiklerimizle tartıştığımız uluslararası politikayı ilgilendiren bir konu. Fazla detaya girmek istemiyorum. Ama bir şeyden emin olun, dönecek olan bu kadın ve erkekler biliniyorlar ve döner dönmez yargılanıp cezaevine konacaklar" diye konuştu. Muhalefet: "Büyük sorumsuzluk" Ancak hükümetin bu seçimine muhalefetten sert tepki geldi. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Julien Aubert, "Onlar Fransız olmaktan çok cihatçılar. Buraya getirilmelerine karşıyız. ABD, finansal olarak onların cezaevinde kalması için finansal yardım yapıyordu. Amerika'nın çekilmesi nedeniyle Fransa'nın bir karar vermesi gerekiyor. Bu suçlular buraya getirilmek yerine, suç işledikleri yerlerde yargılanmaları gerekir" dedi.