Fransa, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine "Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini açıkladı.
Macron konuşmasında, "Fransa, her şeyden önce tarihe doğru bakmasını bilen bir ülke. Fransa, 1915 olaylarını o dönemde soykırım olarak tanıyan ve uzun bir mücadeleden sonra 2001'de bunu yasayla tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Gelecek haftalarda ise, ülkemizde 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.
Macron'un yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İl Başkanı Valerie Pecresse ve Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi Eş Başkanları Mourad Papazian ile Ara Toranian gibi Ermeni lobisinin bilinen isimleri de davette yer aldı.
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