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Fransa, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etti.

Fransa, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine "Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini açıkladı.

Macron konuşmasında, "Fransa, her şeyden önce tarihe doğru bakmasını bilen bir ülke. Fransa, 1915 olaylarını o dönemde soykırım olarak tanıyan ve uzun bir mücadeleden sonra 2001'de bunu yasayla tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Gelecek haftalarda ise, ülkemizde 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Macron'un yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İl Başkanı Valerie Pecresse ve Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi Eş Başkanları Mourad Papazian ile Ara Toranian gibi Ermeni lobisinin bilinen isimleri de davette yer aldı.

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Macron 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiMacron 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etti
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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ermeni Soykırımı macron

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tamam bizde Cezayirde ve Afrikanın diğer ülkelerindeki (ki sayamayacak kadar fazla) Fransızların yaptığı Soykırımları göndeme taşıyalım ve mecliste kabul edelim... Ki bunlar gerçek soykırımlardır 1915 yalanı değildir... ''Tarihi belgeleri karşılıklı gösterelim.'' dediğimizde bu duruma bu kadar karşı gelmezlerdi yoksa hayatları yalan. Rusların Ermenilere yaptığı katlimları Osmanlıya mal etme politikasından başka bir durum değildir bu neden? Ruslar şu anda Ermenilerin en büyük destekçisi de o yüzden soykırım yapsam 80 000 Ermeni vatandaşını neden burada yaşatalım? Ki hepsini bağrımıza bastık!
Makron bu kadar ucuz bir adam olduğunu bilseydik biz sana hergün kebap yedirirdik.üstünede beklava yerdin.
SOY KIRIM VARSA ALMANYAYI GÖSTERİN HER YIL USANDIK BU ERMENİ MESELESİNFDEN VİJDANSIZ ERMENİ ÇETELERİNİN YAPIP ETTİKLERİNİ NEDEN SORGULAYAN YOK.
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