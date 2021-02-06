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Fransa: 3 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüklerini ağızlarından kaçıran çifte hapis cezası

06.02.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Fransa: 3 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüklerini ağızlarından kaçıran çifte hapis cezası

Fransa'da bir çift, kadının üç yaşındaki oğlu bilincini kaybedince, ambulans çağırmak için yaptıkları telefon konuşmasında çocuğu dövdüklerini ağzından kaçırınca hapis cezasına mahkum edildiler.

Fransa'da bir çift, kadının üç yaşındaki oğlu bilincini kaybedince, ambulans çağırmak için yaptıkları telefon konuşmasında çocuğu dövdüklerini ağzından kaçırınca hapis cezasına mahkum edildiler.

28 yaşındaki Loic Vantal, Kasım 2016'da üç yaşındaki Tony'yi öldüren darbeleri vurduğu için 20 yıl hapis cezası aldı.

O dönem 19 yaşında olan anne Caroline Letoile'a ise çocuğa şiddeti bildirmemekten üç yıl hapis cezası verildi.

Ambulans çağırmak için yaptıkları telefon konuşmasının kaydedildiğini fark etmeyen Letoile erkek arkadaşına "Merdivenden düştüğünü söyledim" diyordu.

Letoile'ın ayrıca kayıtta "Merdiven olur, değil mi? Daireye çıkan merdivenler...Ve tartıştığımızı falan gizliyorum" dediği duyuluyordu.

Ülkenin doğusundaki Reims kentinde yaşanan olayda, daireye gelen acil durum görevlileri, çocuğun bere içindeki cansız bedenini buldu.

Vantal, polis sorgusunda sıkıştırıldığında, Letoile ile üç ay önce tanışmasından bu yana çocuğu tekrar tekrar dövdüğünü itiraf etti.

Bir hafta süren yargılama sonucu, "kasten ölümle sonuçlanan şiddet kullanmak" suçundan hüküm giydi.

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