HABER

Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

Belucistan'da çıkarılan, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eser, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine teslim edildi

Fransa, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eseri Pakistan'a iade etti.

Pakistan medyasında yer alan habere göre 2006'da, Paris Charles de Gaulle havalimanında, üzerinde kentteki bir galerinin adresi yazılı, içinde 17 tarihi çömlek bulunan bir kutunun gümrük görevlilerince fark edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kutuda adresi bulunan galerinin elinde Belucistan'daki bir ören yerinden kaçak yollarla getirilmiş, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait 445 tarihi eser bulunduğu ortaya çıktı.

Aralarında işlemeli çömlek, vazo, sürahi ile seramiklerin bulunduğu ve tahmini değeri 140 bin avro olan tarihi eserler, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine iade edildi.

Fransa'nın İndus havzasındaki arkeolojik araştırma grubu sorumlusu Aurore Didier, yaptığı açıklamada, Nal ve Kulli uygarlıklarına ait olduğu tahmin edilen eserlerin Belucistan'ın Mehgarh ören yerinden ve çevredeki mezarlardan çıkarıldığını belirtti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2) Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2) 
Kamyonun ezdiği köpek için seferber oldularKamyonun ezdiği köpek için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan tarihi eser kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Balıkçılar buldu! Acı haber geldi

Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.