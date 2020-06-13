Fransa AB Dışına 1 Temmuz’da Açılıyor

Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle Avrupa Birliği dış sınırlarını kapatan Fransa, 1 Temmuz’dan itibaren AB dışındaki ülkelere sınırlarını açacağını duyurdu. AB içi sınırlarıysa 15 Haziran’dan itibaren açılıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’la İçişleri Bakanı Christophe Castaner ortak bir açıklamada Fransa'nın "1 Temmuz'dan itibaren Schengen dış sınırlarını kademeli olarak açacağını" bildirdi. Kararın, Perşembe günü sunulan Avrupa Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda alındığı belirtilen iki bakan açıklamada, "Bu açılış, AB dışındaki farklı üçüncü ülkelerin sağlık durumuna ve o zamana kadar Avrupa Birliği düzeyinde kabul edilecek prosedürlere göre, kademeli ve birbirinden farklı bir şekilde gerçekleştirilecek" dedi.
Öte yandan Fransız üniversitelerinin yabancı öğrenci alımı sürecine zarar vermemek amacıyla uluslararası öğrenciler için özel bir uygulamaya gidilecek. Açıklamada, yabancı öğrencilere, geldikleri ülkeye bakılmaksızın Fransa'ya giriş yapmalarına izin verileceği, bu öğrencilerin vize ve oturma izni başvurularının öncelikli olarak ele alınacağı kaydedildi.
Schengen iç sınırları 15 Haziran’da açılıyor
Avrupa içi sınırlara gelince, Fransız bakanlar, 15 Haziran’dan itibaren Covid 19 salgını nedeniyle kapatılan iç sınırların, AB üyesi 27 ülkenin yanısıra Andora, İzlanda, Monaco, Norveç, Saint-Marin, İsviçre ve Vatikan’a açılacağını bildirdi. Yalnızca yurt dışından gelenlere karantina uygulamasına devam eden İngiltere ve İspanya’ya "karşılıklılık" ilkesi gereği istisnai kurallar uygulanacağı vurgulandı.
Fransa, 21 Haziran’a kadar yabancı turistlere karantina uygulama kararı alan İspanyol turistlere, 14 gün karantina kuralı uygulamaya devam edecek. İngiltere’den gelen yolcularsa 15 Haziran’dan itibaren kısıtlamalara tabi olmayacak ancak ‘bir sonraki duyuruya kadar’ kendilerini 14 gün karantinaya almaları istenecek.