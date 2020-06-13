Fransa AB Dışına 1 Temmuz’da Açılıyor

Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle Avrupa Birliği dış sınırlarını kapatan Fransa, 1 Temmuz’dan itibaren AB dışındaki ülkelere sınırlarını açacağını duyurdu. AB içi sınırlarıysa 15 Haziran’dan itibaren açılıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’la İçişleri Bakanı Christophe Castaner ortak bir açıklamada Fransa'nın "1 Temmuz'dan itibaren Schengen dış sınırlarını kademeli olarak açacağını" bildirdi. Kararın, Perşembe günü sunulan Avrupa Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda alındığı belirtilen iki bakan açıklamada, "Bu açılış, AB dışındaki farklı üçüncü ülkelerin sağlık durumuna ve o zamana kadar Avrupa Birliği düzeyinde kabul edilecek prosedürlere göre, kademeli ve birbirinden farklı bir şekilde gerçekleştirilecek" dedi.

Öte yandan Fransız üniversitelerinin yabancı öğrenci alımı sürecine zarar vermemek amacıyla uluslararası öğrenciler için özel bir uygulamaya gidilecek. Açıklamada, yabancı öğrencilere, geldikleri ülkeye bakılmaksızın Fransa'ya giriş yapmalarına izin verileceği, bu öğrencilerin vize ve oturma izni başvurularının öncelikli olarak ele alınacağı kaydedildi.